UnzipTool — легкая и бесплатная программа для сжатия и извлечения файлов из архивов. Утилита поддерживает распаковку архивов во всех популярных форматах, включая ZIP, RAR, 7z и многие другие.

Архиватор UnzipTool совместим с 64-битными операционными системами Windows 8, 10 и 11. Интерфейс удобен и прост в исполнении и переведен на русский язык (также есть еще 10 языков мира).

Архиватор UnzipTool

После установки программы открывается главное окно архиватора, которое разделено на две части. Слева можно создать архив, справа — распаковать имеющийся архив.

Архиватор UnzipTool подойдет даже неопытным пользователям ПК, потому что утилита удобная и простая в использовании. В отличие от других программ, где для архивации или распаковки архивов (а также сжатия файлов) нужно делать несколько шагов, UnzipTool предлагает быстрое и легкое решение этой задачи.

Как создать архив в UnzipTool?

Для создания архива в левой части экрана нужно нажать кнопку Создать архив. Затем нужно выбрать файлы или папки, которые нужно заархивировать. Далее нужно нажать Открыть.

Созданный архив вместе с выбранными файлами автоматические появится в той же папке, где находятся эти файлы. Вот как это будет выглядеть:

слева — исходный файл, справа — заархивированный файл

Как распаковать архив в UnzipTool?

Откройте программы и нажмите Распаковать архив. Выберите архив, который нужно распаковать. Нажмите Открыть.

Файлы из распакованного архива будут помещены в ту же папку, где находится сам архив. Вот как это будет выглядеть:



слева — исходный архив, справа — папка с распакованными файлами

Быстрая архивирование и разархивирование файлов

Также можно просто выделить определенные файлы, которые нужно запаковать в архив, и перетащить их на ярлык архиватора UnzipTool. Архив будет создан автоматически и появится в той же папке.

Такой же способ можно использоваться для распаковки файлов. Достаточно перетащить архив на ярлык программы, и в исходной папке появится папка с распакованными файлами.

выделите файлы и перетащите их на ярлык UnzipTool