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7-Zip

7-Zip

Архиватор файлов и папок

3,5 (13)
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Актуальная версия 26.04
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История изменений

Версия 26.04

  • Исправлены некоторые ошибки и уязвимости.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 26.03
    • Улучшена поддержка ISO-образов с Joliet и составных архивов.
    • Исправлены ошибки и уязвимости.
    • Исправлена CVE-2026-58052: при распаковке специально подготовленного архива 7-Zip мог не сохранять метку Mark-of-the-Web.

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Оценки программы

3,5

13 оценок Оценок пока нет

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