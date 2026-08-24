7-Zip — бесплатный архиватор, который отличается высокой степенью сжатия файлов и быстрым созданием архивов любого объёма.

Исходный код программы открыт, поэтому его могут дорабатывать другие программисты. Архиватор распространяется по свободной лицензии, поэтому его бесплатное использование разрешено не только обычным пользователям, но и организациям/компаниям.

Архиватор 7-Zip

Простой графический интерфейс, переведённый на 79 языков.

Поддержка большого количества форматов (архивирование/разархивирования: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 и TAR, только извлечение архивов: ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR и Z).

Уровень сжатия архивов на 2-10% лучше, чем у аналогичных программ.

Защита архивов с помощью мощных алгоритмов шифрования AES-256.

Интеграция в контекстное меню Windows.

Встроенный файловый менеджер для комфортного управления архивами.

Дублирование всех функций архиватора с помощью командной строки.

Встроенный плагин для популярного файлового менеджера FAR.

Интерфейс программы 7-Zip полностью переведен на русский язык. Архиватор работает на всех версиях Windows, включая XP, Vista, 7, 8 и 10 (x86 и x64).

Как заархивировать файлы и папки через 7-Zip?

Если архиватор 7-Zip был установлен на компьютер стандартным способом (с использованием установщика), выделите мышкой архивируемый объект (или несколько) и кликните по нему (ним) правой кнопкой. Выберите в контекстном меню пункт "7-Zip", затем, в зависимости от желаемого действия, выберите (допустим, необходимо упаковать папку с именем "Программы"):

"Добавить к "Программы.7z"" для создания архива "7-Zip". Такой архив нельзя будет открыть без использования программы 7-Zip или другого архиватора, поддерживающего формат "7z".

"Добавить к "Программы.zip"" для создания Zip-архива. Такой архив можно открыть на любом компьютере, используя стандартный архиватор Windows.

Сжать в "Программы.7z" (или "Программы.zip") и отправить по email. Архиватор 7-Zip создаст архив выбранного типа (".7z" или ".zip"), затем запустит установленную на компьютер (если имеется) почтовую программу и автоматически добавит файл в тело письмо в качестве вложения. Останется ввести электронную почту адресата и отправить письмо.

"Добавить к архиву…". В этом случае будет запущена программа (графический интерфейс) 7-Zip, что позволит создать архив из выбранных файлов/папок с определенными пользователем параметрами. Например, можно выбрать один из 4-х форматов создаваемого архива: 7z, Zip, Tar или Wim. В параметре "Уровень сжатия" можно указать, насколько "сильно" архиватор будет осуществлять сжатие. А в блоке "Шифрование" можно ввести пароль, которым будет защищен создаваемый архив.

Если же архиватор 7-Zip был установлен как портативная программа, в контекстном меню Windows пункт "7-Zip" будет отсутствовать. В этом случае для сжатия файлов/папок сначала потребуется запустить сам архиватор, а конкретно — файл "7zFM" или "7zFM.exe" (находится в коре папки, куда установлен архиватор). Дальнейшие действия:

В графическом интерфейсе архиватора найдите нужные папки/файлы для сжатия (в 7-Zip имеется простой и понятный файловый менеджер, напоминающий "Проводник Windows"). Выделите нужные файлы/папки мышкой. В верхней части окна программы нажмите кнопку "Добавить". Откроется окно "Добавить к архиву". Дальнейшие действия аналогичны тем, что и при выборе пункта "Добавить к архиву…" из контекстного меню Windows (последний пункт из списка выше).

Почему 7-Zip не отображается в контекстном меню?

Отсутствие элемента "7-Zip" в контекстном меню Windows может быть связано со следующими причинами:

Архиватор не устанавливался на компьютер при помощи установщика, а был скопирован с другого компьютера или носителя (флешки) как портативная программа.

Архиватор первоначально был установлен как портативная программа.

При установке архиватора 7-Zip у файла-установщика не было достаточно прав для изменения реестре Windows (чтобы что-то отобразилось в контекстном меню, требуется внести в реестр соответствующие изменения). Возможно, установка выполнялась из учетной записи пользователя, а не администратора.

Имел место конфликт приложений. Например, сразу после установки 7-Zip была запущена установка другой программы, удалившей/изменившей записи в реестре.

Действия программ по очистке компьютера от мусора, которые также чистят/исправляют и реестр Windows от ошибочных/некорректных записей. Возможно, такая программа посчитала записи в реестре, оставленные архиватором 7-Zip , ошибочными и удалила их.

В любом случае, у пользователя есть возможность самостоятельно добавить программу 7-Zip в контекстное меню Windows. Делается это из настроек архиватора:

Запустите архиватор 7-Zip от имени администратора (правый клик по ярлыку, затем выбрать "Запуск от имени администратора"). Если на рабочем столе нет ярлыка, перейдите в папку установки программы (по умолчанию для 32-битных Windows это — "C:\Program Files\7-Zip", для 64-битных - "C:\Program Files (x86)\7-Zip"). Запустите от имени администратора файл 7zFM/7zFM.exe, находящийся в корневой папке установки архиватора. Перейдите в настройки архиватор, выбрав пункт "Настройки…" из выпадающего меню "Сервис" в верхней части окна программы. В окне настроек перейдите во вкладку "7-Zip". Установите галочку напротив элемента "Встроить 7-Zip в контекстное меню оболочки". Если она уже была установлена, снимите и установите вновь. Нажмите кнопку "Применить" для сохранения настроек. Возможно, потребуется перезагрузить компьютер для вступления изменений в силу.

При необходимости здесь же можно дополнительно настроить контекстное меню 7-Zip, добавив или убрав из него элементы.

Отдельно отметим проблему с отображением контекстного меню 7-Zip в 64-битных системах Windows. В некоторых случаях приведенные выше действия оказываются бесполезными. В подобной ситуации архиватор 7-Zip нужно повторно установить на компьютер, не удаляя уже установленную версию. При запуске инсталлятора следует выбрать режим "Восстановить" (Repair). Затем вновь произвести настройку контекстного меню, используя инструкции выше.