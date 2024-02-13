EZip — бесплатный архиватор с простым интерфейсом и поддержкой множества форматов. Работает на Windows 10 (сборка 14393 и выше) и 11 (только 64 бит). Интерфейс переведен на русский язык, он устанавливается автоматически при запуске из русскоязычной ОС.

Утилита позволяет быстро распаковать существующий архив или создать новый в любом доступном формате. С помощью EZip можно безопасно архивировать данные для отправки через интернет и экономии пространства на жестком диске.

Поддерживаемые форматы архивов

Главное преимущество EZip — большое количество поддерживаемых форматов архивов. Утилита способна работать как с самыми популярными, так и с малоизвестными и менее распространенными расширениями, включая ZIP, 7Z, JAR, RAR, EXT, TAR, TAR.BZ2, TAR.GZ, TAR.XZ, DMG и HFS.

Отдельно стоит отметить поддержку ISO и WIM, благодаря которой EZip можно использовать для распаковки образов операционных систем.

Кроме того, архиватор способен работать с форматами VHD, VDI, VHDX и VMDK (виртуальные жесткие диски), что позволяет применять его для файлов виртуальных машин.

Как пользоваться архиватором EZip?

Чтобы начать работу с EZip, нужно запустить программу и выбрать желаемое действие: распаковку или сжатие. При выборе распаковки откроется окно, в котором потребуется указать путь к нужному архиву. После этого останется выбрать место извлечения и запустить процесс.

Для создания архива с помощью программы нужно выбрать файлы, которые будут добавлены к нему, и указать тип сжатия: "Самый быстрый" или "Самый медленный". Первый обеспечивает бо́льшую скорость, но меньшую степень сжатия; второй — наоборот, позволяет добиться максимальной экономии пространства, но требует больше времени на работу. После этого останется только запустить процесс, нажав на кнопку "Компресс". Перед этим можно также установить пароль для архива, воспользовавшись опцией "Установка пароля".

Особенности и преимущества

EZip отличается от многих аналогов крайне простым и минималистичным интерфейсом, а также большим перечнем поддерживаемых форматов архивов. Кроме того, утилита обладает следующими особенностями: