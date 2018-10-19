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Free Screen Video Recorder

Free Screen Video Recorder

Программа для создания скриншотов и видеозаписей с монитора

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.0.48.703
Скачать 32 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.0.48.703

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Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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