Free Screen Video Recorder — небольшая полезная утилита, предоставляющая программные средства для создания скриншотов и видеозаписей с монитора компьютера. Программа очень проста и удобна в управлении. С ее помощью пользователь сможет быстро создавать фото- и видеоконтент, в котором в качестве источника сигнала используется все, что в данный момент отображается на экране компьютера.

Функции Free Screen Video Recorder

На данный момент утилита Free Screen Video Recorder имеет 6 активируемых функций:

Снимок (скриншот) рабочего стола. При использовании данной функции будет сделан снимок экрана целиком (все, что на нем в данный момент отображается). Снимок окна. Создание скриншота любого из окон, запущенного на компьютере приложения. Снимок области. Данная функция позволяет пользователю выбрать любую область экрана для последующего создания с него скриншота (создается автоматически после выделения нужной области). Запись видео с рабочего стола. При включении функции программа начнет записывать все происходящее на экране компьютера в видеофайл. Запись видео с окна. Сохранение в видеофайл всего происходящего в выбранном окне того или иного приложения. Запись с области. Функция работает по аналогии со снимком области, но вместо скриншота создается видео любой продолжительности.

При съемке видео в исходный файл также помещается аудио — любой звук, слышимый в подключенных к компьютеру динамиках. В качестве источника аудио можно задействовать микрофон для создания видеоматериалов с комментариями.

Особенности Free Screen Video Recorder

Одна из особенностей программы Free Screen Video Recorder — возможность установки технических параметров выходного мультимедиа-файла. Для видео может быть установлен кодек (H.263 или H.264), а также подобрано разрешение — от 240p до 1080p (Full HD). Также можно выбрать качество записываемого звука (low/medium/high quality) и его формат (MP3 или AAC).

Сохранение изображений возможно в нескольких форматах — PNG (по умолчанию), BMP, JPG или TIF. Также предусмотрен специальный формат изображений — PDF. Такие скриншоты удобно использовать при создании электронных PDF-документов.

Приложение Free Screen Video Recorder имеет полностью русифицированный интерфейс. Программа может быть установлена на компьютер под управлением Windows XP, Vista, 7,8 и 10 (32 и 64 бит). Для запуска приложения в системе должен быть установлен .NET Framework последней версии.

Ограничения бесплатной версии

Free Screen Video Recorder — платный программный продукт, который может использоваться бесплатно с некоторыми функциональными ограничениями. Во Free-версии программы при создании видео на видеозапись накладывается водяной знак, который можно убрать только при приобретении приложения.