SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Free Screen Video Recorder

В данном списке представлены программы для замены Free Screen Video Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Free Screen Video Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

ScreenShooter
ScreenShooter

Версия 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (28)
ShareX
ShareX

Версия 21.0.0

Программа для записи видео с экрана компьютера и его загрузки на различные веб-сервисы

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
iTop Screen Recorder
iTop Screen Recorder

Версия 2.0.0.453

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
UVScreenCamera
UVScreenCamera

Версия 7.2.0.503

Программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Screen Recorder Pro
Screen Recorder Pro

Версия 8.0.0

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
IObit Screen Recorder
IObit Screen Recorder

Версия 1.0.0.106

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
My Screen Recorder
My Screen Recorder

Версия 5.13

Программа для захвата экрана и записи в видео

Оценок пока нет
Movavi Screen Capture
Movavi Screen Capture

Версия 6.1.1

Запись видео с экрана

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Movavi Screen Capture SE

Версия 3.1.0.0

Программа для записи видео с экрана.

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)