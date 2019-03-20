Программы для записи звука с видео на ПК

Чтобы сделать эффективную видеопрезентацию или обучающую лекцию, нужно записать звук и видео с компьютера. Для этого воспользуйтесь софтом, который помогает записать экран рабочего стола и активных приложений в высоком качестве.

Movavi Screen Recorder Studio Movavi Screen Recorder Studio — приложение, которое дает возможность записать видео рабочего стола и звук с микрофона, который подключен к компьютеру. Записанный видеоролик можно отредактировать с помощью встроенного редактора, где есть инструмент записи видео с подключенной веб-камеры. В главном меню программы Movavi Screen Recorder Studio выберите инструмент "Захват экрана". Выберите область захвата — весь экран или определенный участок рабочего стола. Установите разрешение видео. Чем выше разрешение, тем больше размер исходного файла и нагрузка на систему. Далее выберите устройство, с которого Movavi Screen Recorder Studio будет записывать звук (системный звук или микрофон). Теперь можно начать запись видео с веб-камеры — нажмите кнопку "Rec". В разделе меню "Эффекты" можно активировать функцию записи нажатия клавиш на клавиатуре и щелчков мыши. Также можно подсветить курсор мыши или отключить его отображение во время записи. Основные преимущества Movavi Screen Recorder Studio: применение эффектов нажатий клавиш;

подсвечивание курсора мыши;

установка разрешения видео;

захвата видео с веб-камеры;

настройка громкости системных звуков Windows;

встроенный редактор видеороликов;

запись микрофона отдельно от видео;

применение спецэффектов на записанные с компьютера видео. Недостатки утилиты: нет возможность создания Flash-видео;

отсутствует режим записи игр и программ. Приложение Movavi Screen Recorder Studio переведено на русский язык. Цена лицензии — 1490 рублей, есть бесплатная пробная версия на 7 дней.

Ezvid Ezvid — полезное ПО, с помощью которого можно выполнить запись видео и звука с компьютера. В приложении доступна возможность выбора области записи, можно выполнить запись звука с микрофона и видео по отдельности. Также поддерживается возможность наложения музыки, водяных знаков и логотипов поверх записи. Еще на видеоролик можно добавить произвольный текст. Нажмите "Capture screen" в главном окне программы Ezvid, чтобы начать запись видео. В открывшемся можно перейти в раздел расширенных настроек. Для этого необходимо выбрать пункт "Use advanced settings", где можно включить или отключить режим записи звука с микрофона. В программе доступен прозрачный режим записи и функция для выбора определенной области экрана для записи. Кроме рабочего стола компьютера программа Ezvid позволяет записывать видео с подключенной веб-камеры или видеокамеры. После применения всех расширенных настроек можно начинать запись видео и звука. Общее время записи зависит от свободного пространства на жестком диске: чем больше свободной памяти, тем дольше будет длиться запись. Чтобы начать запись звука с микрофона отдельно от видео, нажмите "Record voice". Программа автоматически начнет захвата звука с подключенного микрофона. Преимущества: запись видео с подключенных устройств: веб-камеры, видеокамеры;

захват звука отдельно от видео;

наложение текста, водяных знаков, логотипов;

возможность захвата активных приложений: игры, программы. Недостатки: нет возможности записи видео в формате Flash;

нельзя настроить отображение курсора во время записи видео рабочего стола. Ezvid можно загрузить бесплатно, интерфейс программы английский.

CamStudio CamStudio — утилита, с помощью которой можно записать видео и звук с экрана компьютера (отдельной области рабочего стола или всего экрана). В ПО поддерживается возможность применения эффектов, можно наложить текст и графические изображения поверх записи звука и видео. В настройках программы можно указать устройство для воспроизведения и захвата звука (колонки, наушники, микрофон). Нажмите кнопку "Record video from the screen" на панели инструментов. Программа CamStudio начнет процесс записи видео со звуком. Запись можно поставить на паузу, а кнопка "Stop" останавливает процесс захвата видео и звука. Исходный файл с видеороликом будет сохранен на компьютере. Откройте раздел "Options". Здесь расположены дополнительные настройки записи: выбор качества аудио и видео, установка нужного кодека для захвата экрана ПК, отображение курсора в процессе записи. Также здесь можно отключить запись звука или выбрать устройство для записи: колонки и микрофон. Доступна функция редактирования процесса записи Flash-видео в формате SWF. У приложения CamStudio есть ряд преимуществ: применение эффектов;

наложение текста и изображений поверх записи;

запись видео в формате Flash;

выбор формата захвата экрана: выделенная область, полноэкранный режим, фиксированная область;

запись звука с колонок компьютера или микрофона;

инструмент для автоматический остановки записи видео;

включение или отключение отображения курсора при записи видео с ПК. Недостатки программы: отсутствует режим захвата видео и звука активных приложений;

нельзя выполнить запись с подключенных устройств:

нет встроенного редактор видеороликов. Программа CamStudio доступна для скачивания бесплатно, интерфейс англоязычный.

UVScreenCamera UVScreenCamera — программа для записи видео и звука на компьютере, в которой можно выделить область для захвата или выбрать активное окно (игру, программу и т.д.). В утилите доступна функция, которая позволяет задать размеры области захвата вручную. Есть встроенный редактор, с помощью которого можно обрезать видео, наложить текст и графические элементы (логотипы, водяные знаки). Поддерживается функция подсвечивания курсора мыши. В разделе "Область записи" нужно выбрать область экрана, которую необходимо записать. Выберите отдельное окно, область или задайте нужное разрешение вручную. В разделе "Звук" выберите устройство, с которого программа UVScreenCamera будет записывать звук: микрофон, наушники или колонки компьютера. После выполнения всех базовых настроек приложения нажмите "Начать запись". Утилита начнет процесс захвата видео и звука в автоматическом режиме. Преимущества UVScreenCamera: запись активного окна;

установка размеров экрана записи видео вручную;

выбор устройства для захвата звука;

функция подсвечивания курсора мыши;

возможность установки количества FPS для записи;

поддержка горячих клавиш для быстрого управления основными функциями;

рисование дополнительных элементов на видео;

встроенный редактор записанных видеороликов. Недостатки ПО: нельзя записать видео с подключенной к компьютеры веб-камеры или видеокамеры;

отсутствует функция автоматической остановки процесс захвата видео и звука с ПК;

нет функции создания анимированных GIF-изображений. Утилита UVScreenCamera переведена на русский язык. Скачать софт можно бесплатно.

oCam oCam — программа, с помощью которой можно выполнить процесс записи видео и звука на компьютере. Приложение имеет возможность захвата скриншотов в высоком качестве, поддерживается возможность загрузки дополнительных кодеков, есть несколько режимов записи видео (выделенная область рабочего стола, игры, другие программы). В разделе "Запись экрана" выберите размер области для захвата видео. Для этого нужно установить разрешение или выбрать полноэкранный режим записи. Также есть возможность выделения определенной области вручную. Далее откройте раздел "Звук" на панели инструментов. Здесь можно включить или отключить запись системных звуков операционной системы Windows. Также выберите микрофон, с которого программа oCam будет записывать звук. После установки основных параметров нажмите кнопку "Запись", после чего утилита начнет процесс записи звука и видео с компьютера. Преимущества: запись системных звуков;

выбор разрешения вручную;

возможность установки разрешения для записи роликов на YouTube;

несколько режимов захвата видеороликов;

установка дополнительных кодеков в программу;

создание снимков в высоком разрешении;

возможность создания анимированных изображений в формате GIF;

поддержка горячих клавиш. Недостатки: нет редактора видеороликов;

нельзя применить спецэффекты на видео;

нельзя наложить текст и водяные знаки;

отсутствует функция подсвечивания курсора мыши;

нет инструмента для захвата видео и звука с подключенной компьютеру веб-камеры. Программа oCam доступна бесплатно и переведена на русский язык.

Icecream Screen Recorder Icecream Screen Recorder — софт, который используется для захвата экрана компьютера и звука с различных источников. Через программу можно делать скриншоты рабочего стола, поддерживается режим записи компьютерных игр, а при записи звука можно установить битрейт. В разделе "Захват экрана" выберите режим записи (весь экран, пользовательская зона, автоматическое определение зоны). Поддерживается возможность записи видео вокруг курсора мыши — можно установить разрешение экрана при захвате видео в этом режиме. В разделе "Захват аудио" необходимо установить битрейт для аудиодорожки: высокий, средний или низкий. Чем выше битрейт, тем лучше качество звука и размер исходного файла. У приложения Icecream Screen Recorder есть ряд преимуществ: выбор битрейта для захвата звука с микрофона;

режим записи компьютерных игр;

выбор области для записи видео с ПК;

создание скриншотов в высоком качестве и разных форматах: PNG, JPG;

поддержка управления программой с помощью горячих клавиш;

установка максимального размера исходного файла;

возможность выбора устройства для захвата аудио. Основные недостатки утилиты: нет редактора записанных видеороликов;

отсутствует возможность применения эффектов на видео;

нет режима записи видео для YouTube. ПО Icecream Screen Recorder доступно бесплатно и переведено на русский язык.