My Screen Recorder - программа для захвата экрана или его части и записи всего происходящего в видеофайл в формате AVI, WMV или в флеш-презентацию. В созданном программой ролике будут отражены абсолютно все компоненты, присутствующие на дисплее – рабочий стол, окна приложений, меню, курсоры и даже звуковые сообщения, генерируемые ОС. Разумеется, сохранены будут и все действия, производимые пользователям, после чего созданный видеоролик будет доступен для просмотра.

Программа может быть использована с целью демонстрации функциональных возможностей Интернет-ресурса, а также для создания обучающих роликов или любых других целей, для достижения которых пользователю необходимо записать действия, производимые на рабочем столе компьютера. Кроме того, запись может сопровождаться голосовыми комментариями, для внесения которых используется микрофон. Программа захватывает содержимое всего экрана или его части и записывает в видео файл формата AVI, WMV или в флеш-презентацию. Утилита позволяет добавить к получившемуся видеоматериалу звуковое сопровождение.