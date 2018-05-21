SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
My Screen Recorder

My Screen Recorder

Программа для захвата экрана и записи в видео

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Актуальная версия 5.13
Скачать 25 MB
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История изменений

Версия 5.13

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