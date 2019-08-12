Flash Memory Toolkit — программа для тестирования, низкоуровневого форматирования, восстановления файлов и выполнения других операций над USB-накопителями (любые флешки и карты памяти от телефонов, фотоаппаратов и т.д.).

Утилита работает в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 разрядностью 32-бит и 64-бит. Перевод на русский язык отсутствует. Программа условно-бесплатная (имеются некоторые ограничения по функционалу).

Зачем нужна программ Flash Memory Toolkit?

Программа Flash Memory Toolkit имеет 6 основных функций:

Сканирование на ошибки (Error Scan)

Функция позволяет выявить неисправные (битые) сектора на USB-накопителе, а также сектора со слишком медленной скоростью записи/чтения данных на/с них. Использование функции поможет определить примерный уровень работоспособности устройства.

Низкоуровневое форматирование и полное стирание данных (Eraser)

При помощи этой функции можно предпринять попытку устранения различных программных ошибок на USB-накопителе, приведших к таким неполадкам, как, например, невозможность открытия носителя в «Проводнике», сбои при копировании файлов на устройство либо с него и т.д.

Кроме того, использование функции «Eraser» позволяет перманентно (безвозвратно) удалить с накопителя все данные без возможности их восстановления даже при использовании специальных программ.

Восстановление данных (File Recovery)

Утилита Flash Memory Toolkit — это еще и инструмент для восстановления утраченных (удаленных, поврежденных вследствие неправильного использования накопителя и т.д.) файлов. Для увеличения эффективности восстановления пользователь может задействовать опцию поиска определенных типов файлов — видео, изображения, музыка, архивы и т.д.

Резервное копирование и восстановление данных из резервной копии (Backup/restore)

При помощи Flash Memory Toolkit несложно создать резервную копию всего накопителя в целом, включая пустые кластеры и кластеры, содержащие техническую информацию. Другими словами, функция «Backup/restore» позволяет создать файл-образ USB-накопителя.

Эта же функция используется и для переноса на USB-носитель ранее созданного образа в формате FTM.

Тестирование скорости записи/чтения (Low-level Benchmark)

Функция предназначена для определения скорости записи/чтения данных на/с USB-накопителя, что позволяет определить производительность устройства. Тестирование осуществляется на низком уровне, т.е. производится посекторальная запись/чтение произвольных данных. Результат — минимальная и максимальная скорость записи/чтения данных.

Тестирование скорости записи/чтения файлов (File Benchmark)

Функция отличается от предыдущей методом тестирования. Здесь используется не посекторальная запись/чтение данных, а файлы определенного размера. Результат — скорость записи/чтения файлов размером от 1 до 15 Мб.

