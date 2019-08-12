H2testw — программа для тестирования работоспособности USB-флешек, карт памяти, жестких дисков и твердотельных накопителей. Утилита распространяется бесплатно, не требует установки, поддерживается операционными системами Windows 7, 8 и 10 (32/64 бит), интерфейс раньше был русскоязычным, не теперь остались только английский и немецкий языки.

Функции H2testw

Программа H2testw имеет две основные функции:

Поблочная запись произвольных данных на тестируемый накопитель с целью выявления, т.н. "битых" секторов (неисправные ячейки памяти)

Проверка накопителя может выполняться в двух режимах — полная (проверяется весь имеющийся/остаточный объем дискового пространства) либо частичная (пользователь сам устанавливает объем тестируемого пространства). Второй режим обычно задействуется при необходимости выполнения быстрой проверки, т.к. на тестирование устройств с большим объемом дискового пространства требуется много времени.

Если на диске/флешке имеются файлы, утилита порекомендует выполнить предварительное форматирование устройства с целью достижения наилучших результатов тестирования. Однако этого можно не делать, особенно, если файлы были записаны на диск/флешку недавно.

Проверка работоспособности уже протестированного ранее накопителя.

Данная функция может вызвать сомнения в своей полезности, однако она все же присутствует. В ходе выполнения первой проверки носителя на работоспособность утилита H2testw создает на нем уникальный файл, объем которого равен объему всего свободного дискового пространства устройства (либо установленному пользователем значению). Данный файл сохраняется на диске/флешке до тех пор, пока пользователь не решит сам удалить его.

Для чего он нужен? Дело в том, что утилита H2testw первоначально создавалась в целях предпродажной проверки накопителей. К примеру, покупатель может попросить продавца протестировать устройство программой H2testw, не наблюдая при этом за ходом тестирования. Утилита в ходе проверки запишет на диск/флешку файл. Если на накопителе были найдены ошибки, они также будут записаны в этот файл. Теперь при запуске функции проверки программа просто считает данные из ранее созданного файла, на что потребуется значительно меньше времени, нежели на выполнение полного тестирования. Таким образом, покупатель сможет быстро удостовериться в работоспособности устройства.