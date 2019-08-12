SoftSalad СОФТСАЛАТ
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H2testw

H2testw

Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки

3,5 (10)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.4
Скачать 409 KB
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История изменений

Версия 1.4

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Программы для проверки флешки
Программы для проверки флешки

Оценки программы

3,5

10 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о H2testw

2 отзыва

олег

программа на английском

SoftSalad

Раньше была на русском. Внесли изменения в описание. спасибо за комментария!