В данном списке представлены программы для замены Flash Memory Toolkit. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Flash Memory Toolkit, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Flash Memory Toolkit.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Flash Memory Toolkit, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Flash Memory Toolkit. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Flash Memory Toolkit, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 1.0.4
Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки
Версия 5.1
Программа для восстановления данных
Версия 1.17.0
Программа для тестирования работы USB-флешек
Версия 2.4
Программа для восстановления флешек Transcend
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 1.4
Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки
Версия 2011
Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов