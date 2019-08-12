JetFlash Online Recovery (ранее — JetFlash Recovery Tool) — бесплатная утилита для восстановления работоспособности USB-флешек производства компании «Transcend Information, Inc». Программа работает во всех версиях ОС Windows, начиная с Win XP, поддерживаются системы разрядностью 32-бит и 64-бит, перевод на русский язык отсутствует.
Какие неисправности устраняет JetFlash Online Recovery?
Утилита JetFlash Online Recovery устраняет исключительно программные неисправности USB-флеш накопителей, приведшие к таким неполадкам в работе устройства как:
- Некорректное определение флешки компьютером (вместо названия флешки в «Диспетчере устройств» отображается что-то вроде «Неизвестное устройство»).
- Разнообразные ошибки при попытке открытия USB-накопителя в «Проводнике» и любом другом файловом менеджере.
- Не отображаются ранее скопированные на накопитель файлы.
- Самопроизвольное отключение устройства.
- Прерывание процесса копировании файлов с/на устройство.
- Некорректное отображение объема накопителя (как правило, объем отображается в меньшую сторону) и другие неполадки.
Как пользоваться JetFlash Online Recovery?
Программа JetFlash Online Recovery очень проста в использовании:
- Установите и запустите программу.
- Выберите один из режимов восстановления: «Repair drive & erase all data» или «Repair drive & keep existing data». Первый режим удаляет все данные с флешки, второй — сохраняет.
- Нажмите на кнопку «Start».
- Дождитесь окончания процедуры восстановления.
Требования и рекомендации по использованию утилиты JetFlash Online Recovery:
- В операционных системах Windows Vista, 7, 8 и 10 программу JetFlash Online Recovery необходимо запускать от имени администратора (правый клик по ярлыку программы, выбрать пункт «Запуск от имени администратора»).
Если причина восстановления флешки — пропажа хранившихся файлов, используйте сначала режим восстановления «Repair drive & keep existing data», если не поможет — используете второй вариант.