JetFlash Online Recovery (ранее — JetFlash Recovery Tool) — бесплатная утилита для восстановления работоспособности USB-флешек производства компании «Transcend Information, Inc». Программа работает во всех версиях ОС Windows, начиная с Win XP, поддерживаются системы разрядностью 32-бит и 64-бит, перевод на русский язык отсутствует.

Какие неисправности устраняет JetFlash Online Recovery?

Утилита JetFlash Online Recovery устраняет исключительно программные неисправности USB-флеш накопителей, приведшие к таким неполадкам в работе устройства как:

Некорректное определение флешки компьютером (вместо названия флешки в «Диспетчере устройств» отображается что-то вроде «Неизвестное устройство»).

Разнообразные ошибки при попытке открытия USB-накопителя в «Проводнике» и любом другом файловом менеджере.

Не отображаются ранее скопированные на накопитель файлы.

Самопроизвольное отключение устройства.

Прерывание процесса копировании файлов с/на устройство.

Некорректное отображение объема накопителя (как правило, объем отображается в меньшую сторону) и другие неполадки.

Как пользоваться JetFlash Online Recovery?

Программа JetFlash Online Recovery очень проста в использовании:

Установите и запустите программу.

Выберите один из режимов восстановления: «Repair drive & erase all data» или «Repair drive & keep existing data». Первый режим удаляет все данные с флешки, второй — сохраняет.

Нажмите на кнопку «Start».

Дождитесь окончания процедуры восстановления.

Требования и рекомендации по использованию утилиты JetFlash Online Recovery:

В операционных системах Windows Vista, 7, 8 и 10 программу JetFlash Online Recovery необходимо запускать от имени администратора (правый клик по ярлыку программы, выбрать пункт «Запуск от имени администратора»).

Если причина восстановления флешки — пропажа хранившихся файлов, используйте сначала режим восстановления «Repair drive & keep existing data», если не поможет — используете второй вариант.