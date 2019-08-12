Check Flash — программа для тестирования стабильности работы USB-флэш накопителей (флешек) и их проверки на предмет возникновения ошибок в процессе записи и/или считывания данных с устройства. Это портативная (установка не требуется) и полностью бесплатная утилита для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа Check Flash?

Check Flash — утилита, предназначенная для тестирования работоспособности простых USB-флешек и вообще любых типов съемных USB-накопителей (например, SD-карт памяти от цифровых устройств). Для неопытных пользователей программа может предложить простой и эффективный инструмент для проверки стабильности работы устройства при чтении и/или записи данных. Также Check Flash можно использовать и в качестве инструмента для измерения скорости записи и чтения данных с флешки.

Более опытные пользователи могут воспользоваться дополнительными функциями утилиты, доступными из командной строки Windows.

Как пользоваться программой Check Flash?

Если целью использования Check Flash является проверка стабильности работы USB-флешки или съемного накопителя иного типа, то это можно сделать в несколько кликов мышью:

Запустить программу от имени администратора (в противном случае она не сможет получить доступ к съемным накопителям).

Выбрать один из трех вариантов «Типа доступа» к устройству. Для флешек, как правило, используется вариант «Как физическое устройство (только для NT-систем)».

Выбрать в списке «Устройство» имя тестируемой USB-флешки (если флешка всего одна, она будет выбрана автоматически).

Выбрать действие над устройством. Тут два варианта: Стабильность чтения. Программа считывает с флешки все хранящиеся на ней данные несколько раз. При первом проходе Check Flash находит контрольную сумму данных CRC, а затем сравнивает ее с контрольной суммой, полученной при последующих проходах. Если программа находит различия в CRC, значит, считывание данных с флешки осуществляется со сбоями. Запись и чтение. В этом режиме утилита записывает на USB-диск шаблонные данные, а затем считывает их, сравнивания контрольную сумму CRC, как в предыдущем случае. Пользователь может выбрать, какой из двух наборов шаблонов использовать — малый (тут всего 2 шаблона) или полный (18 шаблонов). Для глубокой проверки рекомендуется использоваться полный набор шаблонов. Отметим, что эта функция полностью удаляет все данные с флешки.

Выбрать количество циклов тестирования устройства: один проход, бесконечный цикл (повторяется до отмены пользователем), определенное число проходов (указывается вручную) или тестирование флешки до возникновения первой ошибки чтения/записи.

Нажать кнопку «Пуск!».

Готово.

В процессе тестирования программа Check Flash будет показывать скорость чтения и записи данных на флешку, а также отображать на «Карте диска» считанные, записанные, проверенные и поврежденные блоки (сектора).

Функции программы Check Flash

Дополнительные функциональные возможности программы, доступные из командной строки Windows: