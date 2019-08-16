Bulldog Flash Tester — утилита для работы с накопителями, позволяющая тестировать носители, выявлять поддельные USB-флешки и SD-карты с увеличенным объемом. Основана на популярной служебной программе Victoria. Приложение полностью бесплатно и работает на Windows 7 (32 и 64 бит) и выше. Поддерживаемые языки — английский, русский, немецкий.

Утилита компактна и занимает несколько мегабайт дискового пространства. Кроме того, программа портативна и не требует установки для использования. Проверить накопитель можно без инсталляции приложения в систему.

Зачем нужна программа Bulldog Flash Tester?

Программа предназначена для тестирования внешних и внутренних накопителей, подключенных к компьютеру или ноутбуку. Среди основных возможностей:

Проверка накопителей для выявления раздутого объема у USB-флешек, SD-карт и microSD-носителей.

Анализ состояния жестких дисков и SSD.

Восстановление работоспособности флешек и карт памяти.

Полная очистка раздела с удалением всех данных без возможности восстановления (может быть полезным при передаче/продаже накопителя или после временного хранения ценной информации).

Проверка скорости накопителя на соответствие заявленному производителем классу.

Проверка кардридера, его работоспособности и поддержки им USB 3.0.

Выявление дефектов и повреждений жестких дисков, SSD и внешних носителей информации.

Программа может предоставлять автоматически созданные отчеты о выполненной работе, а также дает возможность распечатать их при необходимости.

Как пользоваться Bulldog Flash Tester?

Для начала работы с утилитой нужно загрузить архив, содержащий портативную версию, распаковать его и запустить EXE-файл (единственный в основной папке). Рекомендуется открывать программу с правами администратора для полноценной работы всех функций. Чтобы сделать это, нужно кликнуть ПКМ по запускному файлу и выбрать в контекстном меню пункт "Запуск от имени администратора".

Bulldog Flash Tester — функциональная утилита, в которой собраны все необходимые для анализа накопителей опции. С помощью программы можно выявить некачественные устройства, уничтожить информацию с носителя, найти и устранить ошибки, проверить скорость, убедиться в работоспособности USB-флешки или SD-карты и выполнить ряд других действий для диагностики и восстановления.