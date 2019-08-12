В данном списке представлены программы для замены Check Flash. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Check Flash, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Check Flash.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Check Flash, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Check Flash. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Check Flash, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 0.92
Утилита для теста USB-флешек и SD-карт
Версия 1.4
Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки
Версия 2.01
Программа для восстановления данных с флеш-карт, тестирования на ошибки, низкоуровневого форматирования