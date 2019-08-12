SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Check Flash

В данном списке представлены программы для замены Check Flash. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Check Flash, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Bulldog Flash Tester
Bulldog Flash Tester

Версия 0.92

Утилита для теста USB-флешек и SD-карт

Оценок пока нет
H2testw
H2testw

Версия 1.4

Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
Flash Memory Toolkit
Flash Memory Toolkit

Версия 2.01

Программа для восстановления данных с флеш-карт, тестирования на ошибки, низкоуровневого форматирования

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (10)