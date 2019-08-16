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Лучшие программы 13.01.2025 6 минут

Программы для проверки флешки

Обзор программ для проверки флешек с инструкциями по их использованию.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

С USB-флешками могут возникать те же проблемы, что и с любыми другими накопителями информации — низкая скорость считывания и/или записи данных, возникновение битых секторов, приводящих к ошибкам при чтении/записи файлов, самопроизвольное прекращение работы и т.д. Однако именно с флешками чаще всего возникает проблема с размером дискового пространства (например, устройство объемом в 16 Гб может иметь значительно меньшую фактическую емкость).

В любом случае, выявить неполадки в работе флешек можно при помощи специальных утилит. Далее будут рассмотрены программы для проверки флешки и приведены краткие инструкции по их использованию.

Check Flash

Бесплатная программа

Check Flash — бесплатная утилита для тестирования стабильности работы USB-флешек и карт памяти от цифровых устройств, проверки на предмет возникновения ошибок в процессе записи и считывания данных. Кроме того, программу можно использовать и в качестве инструмента для измерения производительности (скорости записи/чтения) работы запоминающих устройств.

Check Flash

Программа Check Flash проста в использовании. Так, для тестирования работоспособности флешки достаточно выполнить несколько простых действий:

  1. В блоке Типа доступа выбрать вариант Как физическое устройство (только для NT-систем).
  2. Выбрать в списке Устройство тестируемую USB-флешку (если к компьютеру подключена только одна флешка, она будет выбрана автоматически).
  3. Выбрать способ тестирования в блоке Действие:
    • Стабильность чтения. Перед запуском теста рекомендуется заполнить флешку файлами. Программа считает данные несколько раз. При первом проходе утилита подсчитает контрольную сумму данных CRC, затем сравнит ее с контрольной суммой, полученной при последующих проходах. Если в результате сравнения CRC обнаружатся различия, это будет означать, что считывание данных с флешки осуществляется со сбоями.
    • Запись и чтение. Тест предполагает запись на флешку шаблонных данных и последующее их считывание. В процессе осуществляется сравнение контрольной суммы записанных данных с контрольной суммой считанных данных. Различия в CRC могут означать наличие проблем, как с записью, так и с чтением данных.
  4. Выбрать количество циклов тестирования устройства: один проход, бесконечный цикл (повторяется до отмены пользователем), определенное число проходов (указывается вручную) или тестирование флешки до возникновения первой ошибки чтения/записи.
  5. Нажать кнопку Пуск! для старта тестирования.

check-flash-visual-instruction

RMPrepUSB

Бесплатная программа

RMPrepUSB — многофункциональная утилита, предназначенная, в первую очередь, для создания загрузочных USB-флешек для последующей установки операционных систем и/или запуска загрузочного программного обеспечения. Однако в состав программы включены функции, позволяющие измерить скорость чтения/записи данных и определить фактическую емкость запоминающего устройства.

RMPrepUSB

Тестирование производительности флешки при помощи RMPrepUSB

Здесь все просто:

  1. Выбираем название флешки в верхней части основного окна.
  2. Нажимаем кнопку Тест скорости (на экране поочередно отобразятся два диалоговых окна — нажимаем в них ОК).
  3. Ожидаем завершения тестирования скорости, наблюдая за процессом в окне командной строки (скорость чтения данных будет указана напротив строки Read, скорость записи — напротив Wrote).

Использование программы RMPrepUSB

Окно командной строки закроется автоматически. Для просмотра результатов тестирования нужно нажать кнопку F6 в основном окне программы. Это приведет к открытию файла USBSpeed.csv в Microsoft Excel (если установлен) или в Блокноте (файл также будет сохранен папке с программой).

Файл usbspeed.csv

Определение фактического дискового пространства на флешке

По рекомендации разработчиков RMPrepUSB для выполнения этой задачи потребуется дополнительно установить на компьютер бесплатную утилиту H2testw (работа с ней будет рассмотрена ниже). Но сначала нужно скопировать все хранящиеся на ней данные, т.к. в процессе теста с флешки будет удален логический раздел, и для его последующего создания потребуется выполнить форматирование устройства. После сохранения файлов с накопителя нужно проделать следующее:

  1. Выбрать флешку в верхней части основного окна RMPrepUSB.
  2. Нажать кнопку Быстрый тест (как и в предыдущем случае, на экране поочередно отобразятся два диалоговых окна — нажимаем в них ОК).
  3. Ожидаем завершения тестирования в окне командной строки.

Быстрый тест RMPrepUSB

Далее нужно создать раздел на флешке, отформатировать ее и дополнительно проверить при помощи утилиты H2testw:

  1. Нажмите на клавиатуре клавиши Win + R, затем введите команду diskmgmt.msc в окно Выполнить и нажмите ОК:

Запуск diskmgmt

  1. Откроется оснастка Управление дисками, а в нем — окно Инициализация дисков. Если данное окно не открылось, найдите в нижней части оснастки диск, который имеет не распределенное дисковое пространство (в нашем случае это Диск 2), кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт Инициализировать диск:

Инициализация диска

  1. Отобразится окно Инициализация диска. Выберите в нем стиль разделов MBR (основная загрузочная запись) или GPT (таблица разделов с GUID) и нажмите ОК:


  1. Теперь нужно создать раздел на флешке. В оснастке Управление дисками кликните правой кнопкой мыши по области напротив названия устройства, где уже должен быть указан фактический ее объем, и выберите пункт меню Создать простой том:

Создание простого тома

  1. Нажимайте кнопку Далее в окне Мастер создания простых томов до появления надписи Завершение мастера создания простого тома, после чего кликните по кнопке Готово:

Мастер создания простого тома

  1. Закройте оснастку Управление дисками и переходите к следующей части статьи, в которой будет рассмотрена работа с программой H2testw.

H2testw

Бесплатная программа

Утилита H2testw предназначена для тестирования флешек, карт памяти, а также внутренних, внешних и даже сетевых жестких дисков на наличие ошибок. Программа просто заполняет память устройства целиком или частично блоками тестовых данных, а затем проверяет (считывает) их. Таким образом, если фактический объем накопителя меньше, чем он отображается в Проводнике, H2testw покажет это в виде сообщения об ошибке по завершению тестирования.

Использование H2testw:

  1. Выбираем тестируемую флешку, нажав кнопку Выбрать.
  2. В блоке Выбор объема данных переводим переключатель в положение Весь доступный объем.
  3. Нажимаем кнопку Запись + Проверка.
  4. Ожидаем завершения теста.

H2testw

При успешном завершении теста H2testw покажет соответствующее сообщение:

Программа H2testw

USB Flash Drive Tester

Бесплатная программа

USB Flash Drive Tester — узкоспециализированная утилита, предназначенная для выявления нечитаемых (битых) секторов у флешек и других типов накопителей, включая жесткие и SSD-диски. Использование программы выглядит следующим образом:

  1. Выберите флешку в списке Select flash drive/card.
  2. Выберите в списке Select test type способ тестирования Write, read and compare.
  3. Нажмите кнопку Start test.
  4. Ожидайте завершение тестирования.

USB Flash Drive Tester

Если в процессе тестирования программой флешки будут найдены ошибки, они будут отображены в блоке Log.

USB Memory Stick Tester

Бесплатная программа

USB Memory Stick Tester — еще одна узкоспециализированная утилита для тестирования USB-флешек на наличие нечитаемых секторов. Хоть программа и не обновлялась с 2013 года, она отлично выполняет свою основную (и единственную) задачу. Утилита USB Memory Stick Tester максимально проста в использовании:

  1. При помощи ползунка Number of passes выставляем количество циклов тестирования флешки (от 1 до 4).
  2. В блоке Test size выбираем объем дискового пространства, который будет заполнен тестовыми данными (устанавливаем здесь 100%).
  3. В блоке Disk List выбираем название флешки.
  4. Кликаем по кнопке Start.
  5. Ожидаем завершение тестирования.

USB Memory Stick Tester

При обнаружении битых секторов соответствующие сообщения будут отображены в блоке Error list.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

RMPrepUSB
RMPrepUSB

Версия 2.1.746

Программа для создания загрузочных флешек, HDD, SSD

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Check Flash
Check Flash

Версия 1.17.0

Программа для тестирования работы USB-флешек

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (16)
H2testw
H2testw

Версия 1.4

Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки

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Обсуждение статьи

5 отзывов

BORIS

хорошая подборка, все качается и все читается. +еще кое что интересное нашел . спасибо

Евпсихий

скачал тут Check Flash. вместо него открылась какая то программа для установки тонны постороннего гaвна...
ни чего тут не скачивайте

ВИт

Вы просто не умеете пользоваться такими рекламными штуками. Все там скачивается - надо мозг включать иногда.

Александр

А почему Вы предлагаете ссылки на неофициальные сайты производителей ПО, когда в сети вполне доступны официальные?
Например, RMPrepUSB - rmprepusb.com

SoftSalad

Там размещена ссылка на карточку этой программы в нашем каталоге. Там есть ее подробное описание, скриншоты и возможность скачать дистрибутив.