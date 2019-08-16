С USB-флешками могут возникать те же проблемы, что и с любыми другими накопителями информации — низкая скорость считывания и/или записи данных, возникновение битых секторов, приводящих к ошибкам при чтении/записи файлов, самопроизвольное прекращение работы и т.д. Однако именно с флешками чаще всего возникает проблема с размером дискового пространства (например, устройство объемом в 16 Гб может иметь значительно меньшую фактическую емкость).

В любом случае, выявить неполадки в работе флешек можно при помощи специальных утилит. Далее будут рассмотрены программы для проверки флешки и приведены краткие инструкции по их использованию.

Check Flash Бесплатная программа Check Flash — бесплатная утилита для тестирования стабильности работы USB-флешек и карт памяти от цифровых устройств, проверки на предмет возникновения ошибок в процессе записи и считывания данных. Кроме того, программу можно использовать и в качестве инструмента для измерения производительности (скорости записи/чтения) работы запоминающих устройств. Программа Check Flash проста в использовании. Так, для тестирования работоспособности флешки достаточно выполнить несколько простых действий: В блоке Типа доступа выбрать вариант Как физическое устройство (только для NT-систем). Выбрать в списке Устройство тестируемую USB-флешку (если к компьютеру подключена только одна флешка, она будет выбрана автоматически). Выбрать способ тестирования в блоке Действие: Стабильность чтения . Перед запуском теста рекомендуется заполнить флешку файлами. Программа считает данные несколько раз. При первом проходе утилита подсчитает контрольную сумму данных CRC, затем сравнит ее с контрольной суммой, полученной при последующих проходах. Если в результате сравнения CRC обнаружатся различия, это будет означать, что считывание данных с флешки осуществляется со сбоями.

. Перед запуском теста рекомендуется заполнить флешку файлами. Программа считает данные несколько раз. При первом проходе утилита подсчитает контрольную сумму данных CRC, затем сравнит ее с контрольной суммой, полученной при последующих проходах. Если в результате сравнения CRC обнаружатся различия, это будет означать, что считывание данных с флешки осуществляется со сбоями. Запись и чтение. Тест предполагает запись на флешку шаблонных данных и последующее их считывание. В процессе осуществляется сравнение контрольной суммы записанных данных с контрольной суммой считанных данных. Различия в CRC могут означать наличие проблем, как с записью, так и с чтением данных. Выбрать количество циклов тестирования устройства: один проход, бесконечный цикл (повторяется до отмены пользователем), определенное число проходов (указывается вручную) или тестирование флешки до возникновения первой ошибки чтения/записи. Нажать кнопку Пуск! для старта тестирования. check-flash-visual-instruction

RMPrepUSB Бесплатная программа RMPrepUSB — многофункциональная утилита, предназначенная, в первую очередь, для создания загрузочных USB-флешек для последующей установки операционных систем и/или запуска загрузочного программного обеспечения. Однако в состав программы включены функции, позволяющие измерить скорость чтения/записи данных и определить фактическую емкость запоминающего устройства.



Тестирование производительности флешки при помощи RMPrepUSB Здесь все просто: Выбираем название флешки в верхней части основного окна. Нажимаем кнопку Тест скорости (на экране поочередно отобразятся два диалоговых окна — нажимаем в них ОК). Ожидаем завершения тестирования скорости, наблюдая за процессом в окне командной строки (скорость чтения данных будет указана напротив строки Read, скорость записи — напротив Wrote).

Окно командной строки закроется автоматически. Для просмотра результатов тестирования нужно нажать кнопку F6 в основном окне программы. Это приведет к открытию файла USBSpeed.csv в Microsoft Excel (если установлен) или в Блокноте (файл также будет сохранен папке с программой).



Определение фактического дискового пространства на флешке По рекомендации разработчиков RMPrepUSB для выполнения этой задачи потребуется дополнительно установить на компьютер бесплатную утилиту H2testw (работа с ней будет рассмотрена ниже). Но сначала нужно скопировать все хранящиеся на ней данные, т.к. в процессе теста с флешки будет удален логический раздел, и для его последующего создания потребуется выполнить форматирование устройства. После сохранения файлов с накопителя нужно проделать следующее: Выбрать флешку в верхней части основного окна RMPrepUSB. Нажать кнопку Быстрый тест (как и в предыдущем случае, на экране поочередно отобразятся два диалоговых окна — нажимаем в них ОК). Ожидаем завершения тестирования в окне командной строки.

Далее нужно создать раздел на флешке, отформатировать ее и дополнительно проверить при помощи утилиты H2testw: Нажмите на клавиатуре клавиши Win + R, затем введите команду diskmgmt.msc в окно Выполнить и нажмите ОК:

Откроется оснастка Управление дисками, а в нем — окно Инициализация дисков. Если данное окно не открылось, найдите в нижней части оснастки диск, который имеет не распределенное дисковое пространство (в нашем случае это Диск 2), кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт Инициализировать диск:

Отобразится окно Инициализация диска. Выберите в нем стиль разделов MBR (основная загрузочная запись) или GPT (таблица разделов с GUID) и нажмите ОК:

Теперь нужно создать раздел на флешке. В оснастке Управление дисками кликните правой кнопкой мыши по области напротив названия устройства, где уже должен быть указан фактический ее объем, и выберите пункт меню Создать простой том:

Нажимайте кнопку Далее в окне Мастер создания простых томов до появления надписи Завершение мастера создания простого тома, после чего кликните по кнопке Готово:

Закройте оснастку Управление дисками и переходите к следующей части статьи, в которой будет рассмотрена работа с программой H2testw.

H2testw Бесплатная программа Утилита H2testw предназначена для тестирования флешек, карт памяти, а также внутренних, внешних и даже сетевых жестких дисков на наличие ошибок. Программа просто заполняет память устройства целиком или частично блоками тестовых данных, а затем проверяет (считывает) их. Таким образом, если фактический объем накопителя меньше, чем он отображается в Проводнике, H2testw покажет это в виде сообщения об ошибке по завершению тестирования. Использование H2testw: Выбираем тестируемую флешку, нажав кнопку Выбрать. В блоке Выбор объема данных переводим переключатель в положение Весь доступный объем. Нажимаем кнопку Запись + Проверка. Ожидаем завершения теста.

При успешном завершении теста H2testw покажет соответствующее сообщение:



USB Flash Drive Tester Бесплатная программа USB Flash Drive Tester — узкоспециализированная утилита, предназначенная для выявления нечитаемых (битых) секторов у флешек и других типов накопителей, включая жесткие и SSD-диски. Использование программы выглядит следующим образом: Выберите флешку в списке Select flash drive/card. Выберите в списке Select test type способ тестирования Write, read and compare. Нажмите кнопку Start test. Ожидайте завершение тестирования.

Если в процессе тестирования программой флешки будут найдены ошибки, они будут отображены в блоке Log.