SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Audio Amplifier

В данном списке представлены программы для замены Audio Amplifier. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Audio Amplifier, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
Sound Booster
Sound Booster

Версия 1.13.0.578

Программа для усиления звука

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (39)
jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
mp3DirectCut
mp3DirectCut

Версия 2.20

Программа для обрезки музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)