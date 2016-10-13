SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WindowBlinds

В данном списке представлены программы для замены WindowBlinds. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WindowBlinds, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

8GadgetPack
8GadgetPack

Версия 43.0

Программа для установки гаджетов на рабочий стол

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Aero Glass
Aero Glass

Версия 1.5.13

Программа для применения прозрачности к окнам в Windows 8 и 10

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Classic Shell
Classic Shell

Версия 4.3.1

Программа для изменения интерфейса Windows Vista и старше под Windows XP

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Object Desktop
Object Desktop

Версия 1.0

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