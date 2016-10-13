В данном списке представлены программы для замены WindowBlinds. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WindowBlinds, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены WindowBlinds.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WindowBlinds, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены WindowBlinds. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WindowBlinds, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 43.0
Программа для установки гаджетов на рабочий стол
Версия 1.5.13
Программа для применения прозрачности к окнам в Windows 8 и 10
Версия 4.3.1
Программа для изменения интерфейса Windows Vista и старше под Windows XP
Версия 1.0
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