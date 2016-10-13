Object Desktop включает в себя комплект программ, предназначенных для того, чтобы сделать окружение Windows более стильным и красивым.

Tiles. Программа Tiles сделать управление запущенными приложениями более простым и быстрым.

WindowBlinds. С ее помощью вы сможете изменять графическую тему Windows.

DeskScapes. Замените стандартные обои на красивые анимированные пейзажи.

Fences Pro. Организация иконок на рабочем столе в группы.

IconPackager. Добавление новых красочных и стильных иконок.

SkinStudio. Создайте свой собственный интерфейс входа в Windows.

Theme Manager. Программа, которая объединяет все предыдущие приложения.