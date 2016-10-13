Object Desktop включает в себя комплект программ, предназначенных для того, чтобы сделать окружение Windows более стильным и красивым.
- Tiles. Программа Tiles сделать управление запущенными приложениями более простым и быстрым.
- WindowBlinds. С ее помощью вы сможете изменять графическую тему Windows.
- DeskScapes. Замените стандартные обои на красивые анимированные пейзажи.
- Fences Pro. Организация иконок на рабочем столе в группы.
- IconPackager. Добавление новых красочных и стильных иконок.
- SkinStudio. Создайте свой собственный интерфейс входа в Windows.
- Theme Manager. Программа, которая объединяет все предыдущие приложения.