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8GadgetPack

8GadgetPack

Программа для установки гаджетов на рабочий стол

5,0 (2)
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Актуальная версия 43.0
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История изменений

Версия 43.0

  • Исправлена ошибка версии 42, из-за которой гаджеты были недоступны другим пользователям компьютера, кроме установившего программу.
  • Исправлено зависание времени в гаджете Analog Clock.
  • Исправлены ошибки расчётов в Desktop Calculator.
  • Исправлена остановка Volume-Control Gadget после смены устройства вывода звука.
  • Calendar Gadget возвращён к исходному оранжевому оформлению и адаптирован для экранов с высоким DPI; синяя версия добавлена отдельно.
  • В Clipboarder устранено дублирование снимков Win+Shift+S в истории буфера обмена Windows 11.
  • Исправлено отображение значка Edge в контекстном меню скопированных ссылок и скрыт устаревший значок Internet Explorer.

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Оценки программы

5,0

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