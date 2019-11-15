8GadgetPack — программа для украшения рабочего стола. С помощью утилиты можно установить различные гаджеты (часы, диагностика процессора в реальном времени, быстрый запуск приложений) на экран монитора. Ранее эта функция поддерживалась в Windows Vista.

В актуальных версиях ОС — 8.1 и 10 — возможность использования гаджетов отключена на программном уровне. Для реализации этой функции используется стороннее программное обеспечение. Программа 8GadgetPack распространяется бесплатно. Часть интерфейса переведена на русский язык, меню управления утилитой — на английском языке.

Как пользоваться программой 8GadgetPack?

Установите и запустите утилиту 8GadgetPack на компьютере. Откроется меню управления софтом. Чтобы добавить новый гаджет на экран, необходимо выбрать первый пункт — «Add gadget».

В правой части рабочего стола появится «сайдбар» — здесь пользователи будут размещать гаджеты.

Также, вместе с сайдбаром, откроется окно доступных расширений. Гаджеты в списке расположены в произвольном порядке — без распределения по категориям. Среди доступных виджетов, находятся:

All CPU Meter — полезный инструмент, который отслеживает текущее состояние и загруженность процессора; Control System — гаджет, через который пользователи могут быстро выключать, перезагружать, переводить в спящий режим систему. Custom Calendar — это обычный календарь, который будет отображаться в правой части рабочего стола. Drive Activity — инструмент, который отслеживает активность и загруженность жесткого диска (каждого раздела по-отдельности). iBattery — полезный инструмент для владельцев ноутбуков. Показывает текущее состояние заряда аккумулятора. Glassy CPU Monitor — отслеживает текущую загруженность процессора. MSN Weather — гаджет, который показывает погоду в выбранном регионе.

Всего в программе 8GadgetPack доступно 4 страницы с гаджетами.

Для упрощения навигации, в утилите есть встроенный инструмент поиска. Чтобы найти необходимый гаджет, нужно ввести его название в строке «Найти гаджеты», которая располагается в правом верхнем углу интерфейса.

Гаджеты, которые находятся на сайдбаре, можно менять местами — например, погоду расположить вверху, а часы — внизу. Для этого следует нажать на виджет и переместить в нужное место.

В меню управления программой 8GadgetPack есть функция «Make gadgets larger» — это полезная функция для обладателей мониторов с большой диагональю. При выборе данной опции, значки виджетов в сайдбаре рабочего стола увеличатся в размерах.

Чтобы уменьшить размер гаджетов, нужно снова открыть меню управления 8GadgetPack и выбрать пункт «Make gadgets smaller». Все иконки вернутся к исходному размеру.

Если появились проблемы в работе гаджетов — сбились настройки или виджеты отображают неверную информацию, — необходимо сбросить установленные параметры. Для этого запустите меню управления утилитой 8GadgetPack и выберите пункт «Reset all gadgets».