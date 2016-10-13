WindowBlinds — простая утилита для операционной системы Windows, которая дает возможность изменить оформление пользовательского интерфейса. С помощью программы можно изменить, практически любой элемент оформления: заголовки окно, шрифты, тип полей и кнопок.

Также в ПО есть возможность выбора нового изображения для рабочего стола. При необходимости, можно загрузить стили от сторонних разработчиков, которых нет в базовом каталоге WindowsBlinds. Загрузка выполняется с внешнего веб-сайта. Можно установить любой шаблон вручную через настройки программы.

Также в утилите есть возможность изменения параметров скорости отображения анимаций. Можно изменить скин для браузера Google Chrome. Имеющиеся шаблоны оформления можно изменить через SkinStudio. Доступен встроенный инструмент для быстрого поиска нужных стилей оформления пользовательского интерфейса. Поддерживается функция предварительного просмотра оформления — пользователи могут увидеть, как тот или иной шаблон будет выглядеть на его версии операционной системы Windows.

Программа WindowsBlinds распространяется по условно-бесплатной модели. Пользоваться бесплатной версией (Trial) можно 30 дней. Для активации пробного периода, нужно указать действующий адрес электронной почты.

По окончании тестового периода, необходимо купить лицензию. Цена полной версии составляет 10 долларов. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой WindowBlinds?

После запуска программы откроется главное окно утилиты. Первый доступный раздел — Style. Здесь выполняются настройки внешнего вида пользовательского интерфейса — выбор общего стиля. По умолчанию доступно 13 шаблонов.

Выберите любой понравившийся стиль оформления из списка. Чтобы посмотреть, как он будет выглядеть на вашей версии ОС Windows, нажмите на изображение выбранного шаблона в верхней части интерфейса главного окна. Откроется картинка, на которой будет показана ваш фон рабочего стола и оформление панели задач и окон операционной системы.

У доступных тем есть подстили. Они находятся в строке «Substyel». Разверните список доступных подстилей и выберите тот, который нравится больше всего. Выбранный стиль можно модифицировать. Нажмите кнопку «Modify style». Откроется новый раздел, где вы можете выбрать системные цвета. Для этого используются специальные ползунки с настройками различных оттенков. Можно использовать функцию умного изменения цветов. По умолчанию, параметры основных ползунков работают в автоматическом режиме (подстраиваются под цвета фонового изображения). Как только вы определились с цветовой гаммой выбранного стиля, нажмите кнопку «Change system colours».

Таким образом, изменяя существующие шаблоны, вы создаете пользовательские пресеты. Их можно сохранить. Для этого нажмите кнопку «Manage presets» и выберите пункт «Save current colour & texture as preset».

В правом верхнем углу находится раздел с настройками шаблонов — иконка шестеренок. Здесь пользователям доступны следующие параметры:

Install new. Функция, которая позволяет установить новый стиль оформления. Для этого нужно выбрать шаблон через проводник Windows. Download more styles. Откроется веб-сайт в браузере, где вы можете скачать новые шаблоны для оформления пользовательского интерфейса системы. Edit style in SkinStudio. Инструмент, который позволяет изменять выбранный шаблон через утилиту SkinStudio. Delete. Используется для удаления выбранного стиля. Random style settings. При нажатии на эту кнопку, программа автоматически подберет стиль и цветовое оформление Windows. Rebuild list. Функция, которая дает возможность изменить (перестроить) список шаблонов. Always show style name in list. После активации этой опции, в списке доступных стилей всегда будет отображаться название шаблона. Apply changes. Используется для применения всех изменений.

Следующий доступный раздел в программе WindowsBlind — это «Wallpapers». Здесь расположены картинки, которые можно использовать в качестве фона для рабочего стола. Простыми словами — обои.

Выберите любую понравившуюся картинку, которая доступна в каталоге. Чтобы использовать изображение в качестве обоев Windows. нажмите синюю кнопку «Apply wallpaper to desktop».

В строке «Wallpaper mode» можно выбрать режим установки обоев: