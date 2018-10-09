StartIsBack — приложение для изменения интерфейса операционной системы Windows 10. С помощью утилиты можно вернуть «классическое» меню «Пуск» из Windows 7, настроить прозрачность окон и настроить отображение папок и ярлыков.

Приложение совместимо только с операционной системой Windows 10 (32 и 64 бит), доступна русская версия. Чтобы пользоваться всеми возможностями StartIsBack, необходимо приобрести лицензию. Стоимость премиум-версии программы — 3 доллара. После покупки лицензии будут сняты все ограничения по использованию ПО.

Доступна бесплатная демо-версия утилиты на 30 дней. По окончанию демонстрационного периода функционал софта будет ограничен.

Интерфейс StartIsBack

Основные настройки программы выполняются в главном окне приложения. В разделе «Меню Пуск» выполняются настройки отображения и сортировки элементов.

Здесь пользователи утилиты могут включить функцию отображения крупных значков в меню, разместить ярлыки на начальный экран Windows, активировать сортировку списка по имени, настроить поиск в меню «Пуск» и т.д.

«Внешний вид». В этом разделе выполняются настройки внешнего вида меню «Пуск»:

Выбор стиля оформления. Отключение или настройка прозрачности меню и панели задач. Для этого нужно воспользоваться оранжевыми ползунками. Включить отображение всех программ в списке, как в классическом меню «Пуск» на ОС Windows XP. Скрывать или отображать аватар пользователя в меню. Использовать расширенное контекстное меню кнопки «Пуск».

«Переключение». Здесь пользователи приложения StartIsBack могут выбрать действие при входе в учетную запись операционной системы и при закрытии метро-приложения; настроить клавишу Windows на клавиатуре; внести изменения в активные углы.

Преимущества и недостатки StartIsBack

Преимущества:

возможность возвращения классической кнопки «Пуск» в Windows 10;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

низкая нагрузка на систему;

настройка прозрачности меню «Пуск»;

несколько стилей оформления меню на выбор;

частый выход обновлений от разработчиков;

наличие возможности настройки сортировки и отображения программ в меню «Пуск».

Недостатки: