StartIsBack — приложение для изменения интерфейса операционной системы Windows 10. С помощью утилиты можно вернуть «классическое» меню «Пуск» из Windows 7, настроить прозрачность окон и настроить отображение папок и ярлыков.
Приложение совместимо только с операционной системой Windows 10 (32 и 64 бит), доступна русская версия. Чтобы пользоваться всеми возможностями StartIsBack, необходимо приобрести лицензию. Стоимость премиум-версии программы — 3 доллара. После покупки лицензии будут сняты все ограничения по использованию ПО.
Доступна бесплатная демо-версия утилиты на 30 дней. По окончанию демонстрационного периода функционал софта будет ограничен.
Интерфейс StartIsBack
Основные настройки программы выполняются в главном окне приложения. В разделе «Меню Пуск» выполняются настройки отображения и сортировки элементов.
Здесь пользователи утилиты могут включить функцию отображения крупных значков в меню, разместить ярлыки на начальный экран Windows, активировать сортировку списка по имени, настроить поиск в меню «Пуск» и т.д.
«Внешний вид». В этом разделе выполняются настройки внешнего вида меню «Пуск»:
- Выбор стиля оформления.
- Отключение или настройка прозрачности меню и панели задач. Для этого нужно воспользоваться оранжевыми ползунками.
- Включить отображение всех программ в списке, как в классическом меню «Пуск» на ОС Windows XP.
- Скрывать или отображать аватар пользователя в меню.
- Использовать расширенное контекстное меню кнопки «Пуск».
«Переключение». Здесь пользователи приложения StartIsBack могут выбрать действие при входе в учетную запись операционной системы и при закрытии метро-приложения; настроить клавишу Windows на клавиатуре; внести изменения в активные углы.
Преимущества и недостатки StartIsBack
Преимущества:
- возможность возвращения классической кнопки «Пуск» в Windows 10;
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- низкая нагрузка на систему;
- настройка прозрачности меню «Пуск»;
- несколько стилей оформления меню на выбор;
- частый выход обновлений от разработчиков;
- наличие возможности настройки сортировки и отображения программ в меню «Пуск».
Недостатки:
- некорректная работа выпадающего списка программ (стиль Windows XP).