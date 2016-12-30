Универсальная панель моментального доступа, разработанная для Mac OS, вдохновила программистов на создание подобной утилиты для Windows. Winstep Nexus русифицирована и имеет бесплатную базовую версию, а за премиум-пакет придется доплатить от $9.95 до $39.90. Платная вариация имеет расширенный функционал и дополнительные настройки. Например, она позволяет создавать множественные док-панели или открывать доступ к специфическим софтам. Программа оптимизирована под Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 бит).
Особенности Winstep Nexus
Утилита позволяет создать на рабочей поверхности красивую панель, которая открывает быстрый доступ к необходимым файлам. Она обладает необычными эффектами и поддерживает Drag-n-Drop. Среди особенностей Winstep Nexus можно выделить следующее:
- широкий выбор параметров;
- возможность использования с несколькими экранами и наличие виджетов;
- вариации в оформлении и аудио-уведомлениях;
- добавление нестандартных эффектов;
- наличие дополнений (электронный ящик, погода и прочие);
- утилита для скриншотов;
- свободно перемещается и исчезает при неактивности.
Winstep Nexus станет идеальным решением для любителей кастомизации десктопа. Это оптимальная возможность для создания индивидуального дизайна. При этом утилита не потребляет слишком много ресурсов.
Плюсы и минусы Winstep Nexus
К основным преимуществам данного софта активные пользователи относят:
- разнообразие дизайнов, высокую функциональность;
- поддержку нескольких мониторов;
- наличие виджетов;
- огромное количество эффектов.
Однако не обошлось и без минусов:
- при создании ярлыка панель ограничивает в длине названия;
- если использовать слишком много настроек, может потреблять больше оперативной памяти;
- полный функционал доступен только в платной версии.
Главное в использовании Winstep Nexus – осуществить первоначальные настройки. После этого панель достаточно периодически дополнять нужными виджетами и ярлыками. Правильно используемая утилита – это удобный и эстетичный элемент для рабочего стола.