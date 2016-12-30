Универсальная панель моментального доступа, разработанная для Mac OS, вдохновила программистов на создание подобной утилиты для Windows. Winstep Nexus русифицирована и имеет бесплатную базовую версию, а за премиум-пакет придется доплатить от $9.95 до $39.90. Платная вариация имеет расширенный функционал и дополнительные настройки. Например, она позволяет создавать множественные док-панели или открывать доступ к специфическим софтам. Программа оптимизирована под Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 бит).

Особенности Winstep Nexus

Утилита позволяет создать на рабочей поверхности красивую панель, которая открывает быстрый доступ к необходимым файлам. Она обладает необычными эффектами и поддерживает Drag-n-Drop. Среди особенностей Winstep Nexus можно выделить следующее:

широкий выбор параметров;

возможность использования с несколькими экранами и наличие виджетов;

вариации в оформлении и аудио-уведомлениях;

добавление нестандартных эффектов;

наличие дополнений (электронный ящик, погода и прочие);

утилита для скриншотов;

свободно перемещается и исчезает при неактивности.

Winstep Nexus станет идеальным решением для любителей кастомизации десктопа. Это оптимальная возможность для создания индивидуального дизайна. При этом утилита не потребляет слишком много ресурсов.

Плюсы и минусы Winstep Nexus

К основным преимуществам данного софта активные пользователи относят:

разнообразие дизайнов, высокую функциональность;

поддержку нескольких мониторов;

наличие виджетов;

огромное количество эффектов.

Однако не обошлось и без минусов:

при создании ярлыка панель ограничивает в длине названия;

если использовать слишком много настроек, может потреблять больше оперативной памяти;

полный функционал доступен только в платной версии.

Главное в использовании Winstep Nexus – осуществить первоначальные настройки. После этого панель достаточно периодически дополнять нужными виджетами и ярлыками. Правильно используемая утилита – это удобный и эстетичный элемент для рабочего стола.