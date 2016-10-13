SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги StartIsBack

В данном списке представлены программы для замены StartIsBack. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на StartIsBack, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Open Shell
Open Shell

Версия 4.4.198

Программа для установки классического меню "Пуск"

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (73)
StartAllBack
StartAllBack

Версия 3.9.24

Программа для установки меню «Пуск» от Windows 7 на Windows 11

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (97)
Stardock Start11
Stardock Start11

Версия 1.43

Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" и Панели задач в Windows 11

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (7)
Classic Shell
Classic Shell

Версия 4.3.1

Программа для изменения интерфейса Windows Vista и старше под Windows XP

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Winstep Nexus
Winstep Nexus

Версия 18.8

Программа-виджет для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Start Menu 8
Start Menu 8

Версия 4.0.2

Добавления меню

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Object Desktop
Object Desktop

Версия 1.0

Сделайте Windows более стильной и красивой.

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