Программа System Ninja предназначена для поиска и удаления с жестких дисков и других перезаписываемых накопителей (флешки, твердотельные SSD) мусорных файлов — кэш, дампы памяти, куки и истории браузеров, логи и т.д. Также в приложение встроено еще несколько полезных функций для администрирования операционной системы.

Что за программа System Ninja?

Приложение System Ninja имеет простой и понятный интерфейс. Для запуска основной функции программы — поиска и удаления мусорных файлов — достаточно кликнуть по соответствующей кнопке в главном окне. Приложение предлагает следующие возможности поиска данных на накопителях:

Возможность сканирования всего диска или только созданного на нем логического тома.

Возможность поиска мусорных файлов в конкретном каталоге.

Фильтрация поиска по типу файлов — временные, кеш Internet, игр, экскизов, coockie-файлы, Log-файлы и другие. Пользователь самостоятельно определяет типы файлов, которые следует найти и удалить.

Из дополнительных функций программы System Ninja следует отметить:

Встроенный менеджер автозапуска. Приложение отображает список программ, загружающихся при запуске системы. Пользователь сможет удалить ненужные приложения из секции автозапуска

Деинсталлятор программ, установленных на компьютере. В System Ninja встроен модуль, позволяющий удалять любые пользовательские и системные (если есть доступ) приложения, включая все их временные файлы.

Менеджер процессов. При помощи программы System Ninja можно просматривать список запущенных в данных момент процессов с возможностью поиска по названию. Пользователь может завершить работу приложения, открыть местоположение исполнительного файла и выполнить другие операции.

Функция «Поиск дублей» позволят пользователю находить на компьютере полные копии одних и тех же файлов. Обнаружение копий осуществляется по различным техническим параметрам файла, т.е. программу нельзя "обмануть", переименовав его или сменив расширение. Также есть возможность обнаружения копий по MD5-хэшу.

Программа System Ninja поддерживает возможность расширения функционала путем установки дополнительных плагинов (скачиваются с сайта разработчика). Это, к примеру, может быть менеджер реестра Windows — Registry Cleaner, анализатор хэш-сумм файлов FileAnalyzr и другие расширения.

версии программы System Ninja

Приложение System Ninja работает во всех версиях ОС Windows разрядностью 32 и 64 бит. Для запуска приложение в системе должна быть установлена платформа .NET Framework версии 3.5 или выше.

Программа распространяется в платной и бесплатной редакциях. Возможности бесплатной версии несколько ограничены, в ней отсутствует модуль One-Click System Optimizer (оптимизатор работы компьютера) и Automatic Updates (модуль автоматического обновления программы). Free-версию также не может запускаться с флешки или другого носителя (т.е. не поддерживается портативные режим работы).