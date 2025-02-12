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CCleaner

CCleaner

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

3,5 (25)
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Актуальная версия 7.12.1526
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История изменений

Версия 7.12.1526

  • Добавлена новая категория AI Tools в Custom Clean: теперь можно находить, анализировать и очищать мусорные файлы из популярных AI-приложений, включая ChatGPT, Claude, Cursor, Codex, Antigravity, Gemini и LM Studio.
  • Исправлена проблема безопасности, из-за которой при определённых условиях мог выполняться несанкционированный запись в файлы.
  • Исправлен сбой, из-за которого служба CCleaner не запускалась.
  • CCleaner теперь корректно определяет обновление или удаление Edge WebView2 Runtime, чтобы не было сбоев при открытии встроенного содержимого.
  • Исправлен сбой при завершении работы программы, который мог происходить, если в фоне ещё выполнялись задачи.
  • Установщик теперь проверяет, что WebView2 Runtime действительно есть на диске, а не только зарегистрирован, и при необходимости переустанавливает его.
  • Исправлена ошибка 0x404, возникавшая у некоторых пользователей во время обновления CCleaner.
  • CCleaner запускается заметно быстрее, а при повторном запуске открывает уже существующее окно вместо создания второго.
  • Исправлены неверные названия программ в Performance Optimizer и Startup Manager.
  • Теперь CCleaner открывается на той странице, которая выбрана в настройках, а не всегда на Health Check.
  • Исправлена работа флажков в окне «Close browsers» в Health Check.
  • Исправлено расположение встроенных сообщений, чтобы они правильно показывались поверх окна CCleaner.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 7.11.1522
    • Исправлена ошибка, из-за которой Software Updater у некоторых пользователей не мог обновить Windows Defender.

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Оценки программы

3,5

25 оценок Оценок пока нет

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