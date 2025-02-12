CCleaner — программа для очистки от мусора и оптимизации работы операционной системы и компьютера в целом. Утилита работает на Windows версии XP и выше (32/64 бит) и поддерживает русский язык. Также есть приложение CCleaner для Android.

Важно. Программа CCleaner больше не работает в России. Если раньше было запрещено только ее скачивание из РФ, то сейчас программа выдает ошибку "Этот продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания". Мы рекомендуем использовать лучший аналог CCleaner — отечественную программу Carambis Cleaner. Также у нас есть инструкция по обходу блокировки CCleaner в РФ.

Как пользоваться CCleaner?

Одна из особенностей CCleaner заключается в том, что программа не имеет каких-либо лишних нагромождающих компьютер функций. Весь предусмотренный функционал — полезен для пользователя, в чем легко убедиться.

Очистка от мусора. Программа CCleaner обеспечивает пользователя достаточно мощным и эффективным инструментом для обнаружения и удаления мусорных файлов с системного диска и каталогов некоторых программ в частности. Сюда относятся:

Временные, кэш и cookie-файлы браузеров Internet Explorer, Firefoox, Opera и Google Chrome, а также различные сохраненные ими данные — журналы, списки посещенных страниц, настройки для конкретных сайтов и другие.

Различные данные стандартного файлового менеджера — «Проводник Windows»: списки недавно открытых документов, история использования утилиты «Выполнить» меню «Пуск», кэшированные эскизы мультимедиа-файлов (изображения, видео и т.д.) и другие.

Системный мусор: файлы, удаленные в Корзину, временные файлы, созданные во время установки программ и других действий пользователя, дампы памяти, файлы журналов, DNS-кэш, неиспользуемые/битые ярлыки и т.д.

Мусорные файлы в каталогах установки/работы приложений MS Office, различных стандартных приложений Windows (Paint, RegEdit, WordPad и другие), торрент-клиентов BitTorrent и uTorrent, установленных на компьютере мультимедиа-проигрывателей, архиваторов и утилит. CCleaner работает только с теми программами, которые были установлены стандартным способом при помощи установщиков.

Программа CCleaner предоставляет возможность ручного выбора пользователем файлов, которые будут ею удалены, что позволяет избежать утраты нужной ему информации.

При необходимости в настройках программы можно создать список исключений для конкретных файлов и каталогов, которые программа не будет анализировать.

Устранение проблем системного реестра. Одно из предназначений утилиты CCleaner — обнаружение и устранения различных проблем с системным реестром Windows. Соответствующий модуль программы сканирует все древо разделов реестра, а затем предлагает пользователю устранить обнаруженные неисправности, представляющие собой ошибочные записи:

DLL-библиотеки, отсутствующие на компьютере.

Описания расширений и типов файлов, более не использующихся системой.

Данные об отсутствующих шрифтах.

Записи установщиков пользовательских программ.

Записи о путях установки программ.

Устаревшие разделы реестра и другое.

Как и в предыдущем случае, перед очисткой реестра пользователю предлагается выбрать объекты для удаления.

Сервисные функции. В список сервисных функций CCleaner входят:

Обновление программного обеспечения. CCleaner имеет собственную онлайн-базу с различными бесплатными приложениями. Если утилита нашла новую версию одной из установленных на ПК программ, она предложит пользователю обновление в автоматическом режиме.

Удаление программ. Функция работает по аналогии со стандартным деинсталлятором ПО Windows.

Управление автозагрузкой. При помощи CCleaner можно управлять (включать, выключать и удалять) программами, загружающимися при старте системы. Кроме того, утилита может управлять списком запланированных задач, стартующих при загрузке ОС.

Управление дополнениями браузеров. Программа CCleaner позволяет отключать, включать и удалять различные плагины любых установленных на компьютере браузеров.

Анализ дисков. Полезная функция, позволяющая подсчитать занимаемое на жестких дисках место конкретными типами файлов — изображения, видео, архивы, электронные документы и т.д.

Поиск дубликатов файлов. Функция окажется полезной при необходимости освобождения дискового пространства путем удаления дублирующихся файлов. Пользователь сам определяет критерии их поиска — по имени, размеру, дате создания, содержимому или все вместе взятое.

Затирание свободного места на жестких дисках. После обычного удаления файлы могут по-прежнему храниться на диске, что позволяет восстановить их при помощи специальных утилит. Чтобы этого сделать было невозможно, освободившееся после удаления данных пространство на диске следует затереть логическими нулями, для чего и предназначена соответствующая функция CCleaner.

Полная Pro-версия CCleaner

Утилита CCleaner распространяется в двух вариантах — платном и бесплатном. Платная Pro-версия имеет несколько дополнительных функций: