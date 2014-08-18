SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги System Ninja

В данном списке представлены программы для замены System Ninja. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на System Ninja, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

Geek Uninstaller
Geek Uninstaller

Версия 1.6.0.200

Программа для удаления программ

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Revo Uninstaller
Revo Uninstaller

Версия 2.7.2

Программа для полного удаления программ

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
PrivaZer
PrivaZer

Версия 4.0.127

Программа для очистки системы от мусора

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (11)
IObit Uninstaller
IObit Uninstaller

Версия 16.0.0.34

Программа для чистого удаления программ Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Your Uninstaller
Your Uninstaller

Версия 7.5.3.1287

Программа для удаления установленных приложений с компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
Soft Organizer
Soft Organizer

Версия 10.50

Программа для удаления установленных приложений с компьютера

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Hibit Uninstaller
Hibit Uninstaller

Версия 4.0.10

Программа для удаления программ с компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Glary Utilities
Glary Utilities

Версия 5.175.0.203

Программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Wise Disk Cleaner
Wise Disk Cleaner

Версия 10.1.3.759

Программа для удаления мусора с жестких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Total Uninstall
Total Uninstall

Версия 6.26.0

Программа для чистого удаления приложений в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
System Mechanic
System Mechanic

Версия 14.5.2

Ускорить и очистить Windows

Оценок пока нет
Wise Care 365
Wise Care 365

Версия 4.53.426

Ускорение и очистка Windows

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
AusLogics BoostSpeed
AusLogics BoostSpeed

Версия 9.0

Ускорение компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)