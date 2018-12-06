Wise Disk Cleaner — программа для повышения стабильности и производительности операционной системы Windows. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для загрузки доступна русская версия программы.

С помощью утилиты можно очистить реестр, жесткий диск и другие компоненты компьютера для повышения скорости работы. Программа определяет более 50 типов мусорных файлов. При необходимости пользователи могут добавить новые форматы файлов для очистки в ручном режиме.

Пользоваться возможностями приложения Wise Disk Cleaner можно бесплатно. Есть возможность покупки PRO-версии, стоимость которой составляет 1255 рублей. Лицензия приобретается для одного компьютера навсегда.

Как пользоваться Wise Disk Cleaner?

Быстрая очистка

Этот инструмент используется для быстрой очистки системы. Программа удаляет ненужные файлы из системы Windows, кэша веб-браузера и других приложений.

Пользователи могут установить необходимые разделы для очистки вручную. Для этого нужно развернуть список ненужных файлов и отметить разделы. Также в разделе быстрой очистки можно удалить ненужные файлы из истории компьютера: системные приложения, трассировка веб-браузера, компоненты Windows и Cooikes. При необходимости можно развернуть список истории компьютера и отметить галочкой необходимые разделы для очистки.

В правой части интерфейса раздела «Быстрая очистка» расположен планировщик задач. С его помощью можно запланировать выполнение очистки системы: указать периодичность выполнения задачи, выбрать день недели и время.

Глубокая очистка

В этом разделе программы Wise Disk Cleaner пользователи могут выполнить глубокую очистку системы от ненужных файлов. Перед началом работы необходимо запустить сканирование жесткого диска. По завершению процесса утилита предоставит отчет о найденных мусорных файлах и предложит их удалить из системы.

Очистка системы

Этот инструмент используется для очистки системы. Перед началом работы программа автоматически сканирует ПК. По завершению процесса предоставляется отчет о найденных элементах истории. Также утилита предоставляет информацию о том, какой объем памяти будет освобожден на жестком диске после завершения процесса очистки системы.

Дефрагментация

Этот инструмент используется для дефрагментации жесткого диска. Дефрагментация упорядочивает расположение файлов на диске и повышает скорость его работы.