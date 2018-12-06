Wise Disk Cleaner — программа для повышения стабильности и производительности операционной системы Windows. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для загрузки доступна русская версия программы.
С помощью утилиты можно очистить реестр, жесткий диск и другие компоненты компьютера для повышения скорости работы. Программа определяет более 50 типов мусорных файлов. При необходимости пользователи могут добавить новые форматы файлов для очистки в ручном режиме.
Пользоваться возможностями приложения Wise Disk Cleaner можно бесплатно. Есть возможность покупки PRO-версии, стоимость которой составляет 1255 рублей. Лицензия приобретается для одного компьютера навсегда.
Как пользоваться Wise Disk Cleaner?
- Быстрая очистка
Этот инструмент используется для быстрой очистки системы. Программа удаляет ненужные файлы из системы Windows, кэша веб-браузера и других приложений.
Пользователи могут установить необходимые разделы для очистки вручную. Для этого нужно развернуть список ненужных файлов и отметить разделы. Также в разделе быстрой очистки можно удалить ненужные файлы из истории компьютера: системные приложения, трассировка веб-браузера, компоненты Windows и Cooikes. При необходимости можно развернуть список истории компьютера и отметить галочкой необходимые разделы для очистки.
В правой части интерфейса раздела «Быстрая очистка» расположен планировщик задач. С его помощью можно запланировать выполнение очистки системы: указать периодичность выполнения задачи, выбрать день недели и время.
- Глубокая очистка
В этом разделе программы Wise Disk Cleaner пользователи могут выполнить глубокую очистку системы от ненужных файлов. Перед началом работы необходимо запустить сканирование жесткого диска. По завершению процесса утилита предоставит отчет о найденных мусорных файлах и предложит их удалить из системы.
- Очистка системы
Этот инструмент используется для очистки системы. Перед началом работы программа автоматически сканирует ПК. По завершению процесса предоставляется отчет о найденных элементах истории. Также утилита предоставляет информацию о том, какой объем памяти будет освобожден на жестком диске после завершения процесса очистки системы.
- Дефрагментация
Этот инструмент используется для дефрагментации жесткого диска. Дефрагментация упорядочивает расположение файлов на диске и повышает скорость его работы.