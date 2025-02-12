SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
PrivaZer

PrivaZer

Программа для очистки системы от мусора

2,7 (11)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 4.0.127
Скачать 28 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 4.0.127

  • Улучшена очистка HDD
  • Улучшена очистка TRIM
  • Улучшена очистка снимков
  • Улучшена очистка Free Download Manager
  • Улучшен язык: Finnish
  • Исправлены мелкие ошибки
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 4.0.126
    • Ускорена работа программы.
    • Улучшена очистка таблицы файлов MFT.
    • Улучшена очистка данных Chrome, Edge, Opera, Brave и других браузеров на Chromium.
    • Добавлена очистка данных Zen Browser.
    • Интерфейс сделан темнее.
    • Исправлены небольшие ошибки.

Оценки программы

2,7

11 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о PrivaZer