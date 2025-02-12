PrivaZer — программа для оптимизации работы компьютера путем очистки от мусорных/неактуальных/ненужных файлов, хранящихся в различных системных каталогах на выбор пользователя и на жестком диске в целом. Приложение имеет и другие вспомогательные функции как исправление ошибок в реестре, восстановление системы, безвозвратное удаление файлов и т.д.

Программа PrivaZer распространяется на бесплатной основе с возможностью внесения пожертвования на усмотрение пользователя. Утилита работает на Windows XP и выше (32/64 bit). Интерфейс выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа PrivaZer?

Программа PrivaZer имеет две основные функции — сканирование жесткого диска и последующее удаление обнаруженных на нем мусорных файлов. Приложение предлагает выбрать один из двух режимов работы — углубленное и выборочное сканирование определяемых пользователем системных разделов и каталогов.

В режиме глубокого сканирования программа PrivaZer предлагает работу со следующими объектами:

Компьютер. Сканирование и очистка всего компьютера (жестких дисков и внешних подключенных накопителей) в целом.

Разделы жестких дисков. Пользователь может указать программе, какие именно разделы будут подвергнуты очистке.

Внешние накопители информации. В программе предусмотрены отдельные алгоритмы сканирования для разных типов внешних запоминающих устройств: твердотельные накопители (SSD), USB-флешки, SD-карты памяти (использующиеся в телефонах, фотоаппаратах и т.д.) и MP3-плееры (включая отдельный режим сканирования для iPod).

В режиме выборочного сканирования пользователь может указать конкретные виды файлов для их обнаружения и последующего удаления:

Файлы интернет-активности: куки-файлы, история, расширения, пароли, настройки и прочие следы, оставляемые браузерами и сетевыми приложениями.

Удаленные файлы. При обычном удалении данных клавишами «Delete или «Shift + Delete» они или их часть не стирается с поверхности диска. Программа PrivaZer позволяет найти остаточные данные и безвозвратно удалить их.

Следы удаленных программ. В этом режиме PrivaZer находит файлы, оставшиеся после стандартного удаления пользовательских приложений, и удаляет их.

Записи в реестре. Обнаружение ошибочных записей в реестре и их удаление.

Файлы и записи в реестре, оставшиеся после извлечения из компьютера USB-устройств и/или удаления их драйверов.

Дополнительные функции PrivaZer

Программа PrivaZer имеет следующие дополнительные функции:

Безвозвратное удаление выбранных файлов таким образом, что их невозможно будет восстановить никакими спецсредствами.

Резервирование реестра и его восстановление из созданной резервной копии.

Восстановление системы к заданной точке восстановления (если она была создана ранее).

Очистка системы по расписанию.

Также в приложении PrivaZer предусмотрен мастер очистки, позволяющий в несколько кликов пользователю определять, какие именно объекты будут подвергнуты сканированию и удалению.