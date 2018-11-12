Бесплатный софт Razer Game Booster разработан для ускорения работы игровых приложений за счет множественных оптимизаций настроек, выгрузки лишних компонентов из памяти и создания индивидуального профиля для каждой игры. Booster входит в состав программного комплекса Razer Cortex, через который также можно искать выгодные акции для приобретения игр, вести трансляцию или публиковать видео в социальные сети, делать облачные копии файлов сохранений.

Программа работает в Windows 7 и выше, независимо от разрядности (32 и 64 бит). Версия Razer Game Booster под Vista больше не обновляется. Поддерживается русский, английский, французский и ряд других языков.

Как пользоваться Razer Game Booster?

Ключевая функция — ускорение игр и работы ПК в целом. Для достижения первой цели Razer Game Booster создает отдельные профили, оптимизированные под конкретную игру. При этом можно улучшить производительность и повысить FPS или снизить время запуска как в установленных локально независимых приложениях, так и в играх от Steam или Origin.

Чтобы выполнить вторую цель, программа использует ряд предустановленных параметров и определяемых при сканировании системы возможных оптимизаций, в соответствии с которыми выгружает из памяти неиспользуемые библиотеки и компоненты. Аналогичным образом снижается нагрузка на другие ресурсы процессора, например, путем временной остановки вспомогательных служб или переключения профиля электропитания. Дополнительно можно использовать дефрагментатор Razer Game Booster, чтобы оптимизировать размещение файлов игры для ускорения доступа к ним.

Раздел "Акции" предназначен для поиска низких цен, а также для уведомления о специальных предложениях в популярных игровых магазинах (на текущий момент это Steam, GOG.com и Gamersgate). Стоимость сканируется в регулярном режиме. Также здесь показываются оповещения о переходе разрабатываемых проектов в бета-тест или об официальных запусках. Дополнительно в Razer Cortex можно вести список желаний.

Отдельный раздел Razer Game Booster выделен под систему наград, где можно похвалиться достижениями перед друзьями или отслеживать собственный прогресс.

Плюсы и минусы Razer Game Booster

В актив Razer Cortex можно занести:

единый интерфейс для множества настроек;

оптимизация игр и твики системы;

интеграция с популярными сервисами.

К недостаткам же относится ориентированность в основном на зарубежные регионы (информация по акциям подтягивается только для них).