Game Fire — простая, но эффективная программа для оптимизирования игрового процесса за счет отключения лишних приложений и параметров в системе. С помощью утилиты пользователь сможет в один клик освободить лишнее место в оперативной памяти, отключив 50-100 ненужных процессов и системных сервисов.

Программа работает на ОС Windows любой разрядности: для установки нужно иметь версию Windows от XP и выше. Локализации на русский язык нет, интерфейс программы представлен на английском языке.

Сам софт распространяется бесплатно, но для использования всех функций программы придется приобрести PRO-версию (с ключом), которая скачивается после оплаты на официальном сайте. Стоимость одной лицензии составляет 1300 рублей.

Как Game Fire ускоряет работу игр?

Фактически, программа убирает все лишние активные компоненты в ОС, освобождая свободное место в памяти для видеоигр. Оптимизация затрагивает и системные, и прикладные программы.

Интерфейс софта разбит на 3 раздела:

My Games: добавление игр пользователя;

Process Optimizer: аналог диспетчера задач, но выделяющий только лишние процессы;

System Performance: краткая информация о важных показателях (память, нагрузка на ЦПУ и т.п.).

Для начала работы нужно установить программу, а после добавить в нее любимые игры. Добавляются игры через обычную файловую систему: находим файл по типу «game.exe» в папке с игрой и помещаем его в «My games». Далее можно в ручном режиме отключить лишние процессоры, перейдя во второй раздел.

Сама же оптимизация выполняется после нажатия на кнопку «Turn on Game Mode». Программа предоставит список активных приложений; пользователю для полной оптимизации необходимо нажать на «Check all» и «OK». После этого запустится тот самый «Game Mode», и утилита покажет разницу в показателях до и после.

Остается только выбрать нужную игру из добавленных и запустить ее. К слову, работать с программой можно проще: кликните правой кнопкой мыши по иконке с игрой на рабочем столе и нажмите на «Boost with Game Fire».

Game Fire — простой и удобный инструмент, с помощью которого можно за пару кликов подготовить компьютер к серьезной нагрузке и оптимизировать игровой процесс.