Wise Game Booster — программа для оптимизации работы компьютера. Основной упор в приложении сделан на ускорение производительности компьютерных игр. Программа поддерживается 32-х 64-битными операционными системами Windows XP и более поздних версий, предусмотрен перевод интерфейса на русский язык (неполный).

Программа Wise Game Booster

Основная задача утилиты Wise Game Booster — обнаружение в системе всевозможных факторов, замедляющих производительность компьютера, и их последующее устранение. Программа работает по трем основным направлениям:

Оптимизация работы системы

Программа Wise Game Booster способна самостоятельно изменять различные параметры ОС, отключать и перенастраивать работу системных компонентов, служб, приложений и т.д. В последней версии утилиты оптимизации подвергаются следующие критерии работы ОС:

Параметры включения и выключения компьютера с целью ускорения этих процессов.

Оптимизация широкого спектра системных функций: темы оформления и поведение окон, параметры обработки кэш-данных, оптимизация физической памяти (ОЗУ), отключение сообщений об ошибках и многое другое.

Оптимизация работы различных сетевых компонентов и служб: сетевые подключения, параметры DNS-парсинга, перенастройка TTL, оптимизация TCP/IP и т.д.

А также перенастройка системных параметров/функций/компонентов, влияющих на стабильность работы Windows: запуск «Проводника» в отдельном независимом процессе, принудительное завершение работы не отвечающих процессов и другие.

Пользователь может полностью доверить программе выполнение тех или иных действий либо вручную выбрать лишь конкретные критерии оптимизации.

Оптимизация процессора и оперативной памяти

Здесь все достаточно просто. Программа Wise Game Booster сканирует ОЗУ, находит процессы, потребляющие большой объем физической памяти, и предлагает принудительно завершить их работу. Важным моментом здесь является то, что приложение предлагает завершение работы лишь тех процессов, без которых операционная система сможет работать без каких-либо сбоев.

Оптимизация служб Windows

Многие из системных и пользовательских служб не представляют никакой ценности для обычных пользователей и для геймеров в частности. Здесь, как и в предыдущем случае, программа Wise Game Booster находит подобные "бесполезные" службы и предлагает принудительное завершение их работы. Можно разом отключить их все либо вручную "поштучно".

Дополнительные функции

В настоящий момент в программе Wise Game Booster предусмотрена лишь одна дополнительная функция, которая окажется полезной для геймеров — менеджер компьютерных игр. Утилита способна самостоятельно обнаруживать (можно добавить и вручную) на компьютере установленные игры, а затем запускать их по требованию пользователя. Кроме того, выбранную игру можно удалить, кликнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт.