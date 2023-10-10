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Wise Game Booster

Wise Game Booster

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

4,0 (2)
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Актуальная версия 1.5.7
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История изменений

Версия 1.5.7

  • Обновлены профили оптимизации для игр и улучшен мониторинг системных ресурсов.
  • Исправлены ошибки в работе сетевого бустера и оптимизирована очистка временных файлов.
  • Улучшена совместимость с Windows 11 и добавлены новые настройки приоритета процессов.
  • Ускорен отклик системы при запуске игр и тяжёлых приложений.

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Оценки программы

4,0

2 оценки Оценок пока нет

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