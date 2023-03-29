Microsoft PC Manager — программа от Microsoft для оптимизации работы Windows, очистки компьютера от мусора, обнаружения и удаления вирусов и вредоносного ПО (осуществляется средствами встроенного в Windows антивируса). Утилита распространяется бесплатно. Подходит для компьютеров под управлением операционных систем Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке (русский язык должен появиться в будущих версиях).
Зачем нужна программа Microsoft PC Manager?
Основное предназначение Microsoft PC Manager — ускорение работы операционной системы Windows путем удаления мусорных данных с диска и оперативной памяти. С настройками по умолчанию данная функция срабатывает автоматически в одном из двух случаев:
- При достижении объема занятой памяти ОЗУ слишком высокого (точные цифры разработчиками не приведены) значения.
- При достижении объема мусорных (временных) файлов на диске более 1 гигабайта.
Еще одно предназначение Microsoft PC Manager — обеспечение безопасности компьютера. Для этого в приложении предусмотрено несколько функций. Из них наиболее ценной является функция поиска и удаления вирусов, потенциально опасных и известных вредоносных программ. Впрочем, сама по себе утилита не способна обнаруживать вирусы и вредоносное ПО, а использует в этих целях возможности встроенного в Windows антивируса. Программа Microsoft PC Manager упрощает взаимодействие пользователя с системной службой «Безопасность Windows», позволяя запускать функцию сканирования ПК на вирусы в пару кликов мышью.
Функции программы Microsoft PC Manager
Рассмотрим функции программы Microsoft PC Manager в порядке их отображения в пользовательском интерфейсе. Последний, в свою очередь, разделен на две вкладки — «Cleanup» и «Security».
Вкладка «Cleanup»
Здесь собраны функции, обеспечивающие оптимизацию работы операционной системы:
- Health Check. Функция предоставляет возможность ручного удаления мусорных данных с диска, а именно — кэш операционной системы, кэш браузеров и всевозможные временные файлы (на выбор пользователя). Кроме того, инструмент позволяет задействовать дополнительные механизмы обеспечения безопасности (например, активировать опцию защиты настроек браузера от изменений), а также удалить из списка автозагрузки добавленные в него программы (так же не выбор пользователя).
- Storage management. Инструмент управления дисковым пространством. Имеет две активные функции, а также позволяет быстро перейти в разделы «Приложения и возможности» и «Контроль памяти» системного окна «Параметры»:
- «Deep cleanup». Предназначена для глубокого сканирования дисков на предмет наличия системного мусора, а также кэш-файлов установленных на компьютере приложений. По завершению сканирования пользователь может выбрать, что из обнаруженного удалить, а что оставить.
- «Manage large files». Функция позволяет найти на системном диске (куда установлена операционная система) файлы размером от 10 мегабайт. Причем пользователь может выбрать тип искомых файлов — документы, изображения, сжатые папки, видео, аудио или все прочие типы. Обнаруженные файлы отображается в «Проводнике», где пользователь может решить, что с ними делать дальше.
- Manage apps. Просто кнопка, нажатие на которую приведет к открытию раздела «Приложения и возможности» системного окна «Параметры».
- Storage sense. То же, что и в предыдущем случае, только в этот раз открывается раздел «Контроль памяти» окна «Параметры», в котором можно настроить системную функцию очистки временных файлов системы и приложений.
- Process management. Функция позволяет завершить работу неиспользуемых (по мнению самой программы) приложений или простаивающих некритичных процессов в один клик мышью.
- Startup apps. Отсюда можно активировать/деактивировать автоматический запуск программ, уже добавленных в список автозагрузки.
Вкладка «Security»
В этой вкладке представлены инструменты обеспечения безопасности компьютера, а также несколько вспомогательных функций:
- Кнопка «Scan». Запуск функции поиска вредоносных программ в ключевых системных каталогах, а также среди автоматически загружающихся и часто используемых программ, расширений браузера, фоновых служб и драйверов.
- Windows Update. Функция поиска и установки обновлений Windows, в т.ч. тех, что предназначены для встроенного антивируса.
- Browser protection. Здесь можно вручную активировать опцию защиты настроек браузера, выбранного по умолчанию, от изменений (например, нельзя будет изменить адрес домашней страницы).
- Taskbar repair. Функция восстановления работоспособности Панели задач, которая позволяет включить отображение кнопки поиска, мини-приложений (виджетов), запуска браузера Edge или магазина Microsoft Store.
- Pop-up management. Здесь можно активировать/деактивировать функцию блокировки всплывающих сообщений в приложениях (по всей видимости, речь идет о приложениях, установленных через Microsoft Store).
На момент написания обзора это был весь доступный функционал программы Microsoft PC Manager. Отметим, что приложение находилось на стадии открытого бета-тестирования, а, значит, список функций со временем пополнится.