Microsoft PC Manager — программа от Microsoft для оптимизации работы Windows, очистки компьютера от мусора, обнаружения и удаления вирусов и вредоносного ПО (осуществляется средствами встроенного в Windows антивируса). Утилита распространяется бесплатно. Подходит для компьютеров под управлением операционных систем Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке (русский язык должен появиться в будущих версиях).

Зачем нужна программа Microsoft PC Manager?

Основное предназначение Microsoft PC Manager — ускорение работы операционной системы Windows путем удаления мусорных данных с диска и оперативной памяти. С настройками по умолчанию данная функция срабатывает автоматически в одном из двух случаев:

При достижении объема занятой памяти ОЗУ слишком высокого (точные цифры разработчиками не приведены) значения. При достижении объема мусорных (временных) файлов на диске более 1 гигабайта.

Еще одно предназначение Microsoft PC Manager — обеспечение безопасности компьютера. Для этого в приложении предусмотрено несколько функций. Из них наиболее ценной является функция поиска и удаления вирусов, потенциально опасных и известных вредоносных программ. Впрочем, сама по себе утилита не способна обнаруживать вирусы и вредоносное ПО, а использует в этих целях возможности встроенного в Windows антивируса. Программа Microsoft PC Manager упрощает взаимодействие пользователя с системной службой «Безопасность Windows», позволяя запускать функцию сканирования ПК на вирусы в пару кликов мышью.

Функции программы Microsoft PC Manager

Рассмотрим функции программы Microsoft PC Manager в порядке их отображения в пользовательском интерфейсе. Последний, в свою очередь, разделен на две вкладки — «Cleanup» и «Security».

Вкладка «Cleanup»

Здесь собраны функции, обеспечивающие оптимизацию работы операционной системы:

Health Check. Функция предоставляет возможность ручного удаления мусорных данных с диска, а именно — кэш операционной системы, кэш браузеров и всевозможные временные файлы (на выбор пользователя). Кроме того, инструмент позволяет задействовать дополнительные механизмы обеспечения безопасности (например, активировать опцию защиты настроек браузера от изменений), а также удалить из списка автозагрузки добавленные в него программы (так же не выбор пользователя).

Storage management. Инструмент управления дисковым пространством. Имеет две активные функции, а также позволяет быстро перейти в разделы «Приложения и возможности» и «Контроль памяти» системного окна «Параметры»: «Deep cleanup». Предназначена для глубокого сканирования дисков на предмет наличия системного мусора, а также кэш-файлов установленных на компьютере приложений. По завершению сканирования пользователь может выбрать, что из обнаруженного удалить, а что оставить. «Manage large files». Функция позволяет найти на системном диске (куда установлена операционная система) файлы размером от 10 мегабайт. Причем пользователь может выбрать тип искомых файлов — документы, изображения, сжатые папки, видео, аудио или все прочие типы. Обнаруженные файлы отображается в «Проводнике», где пользователь может решить, что с ними делать дальше. Manage apps. Просто кнопка, нажатие на которую приведет к открытию раздела «Приложения и возможности» системного окна «Параметры». Storage sense. То же, что и в предыдущем случае, только в этот раз открывается раздел «Контроль памяти» окна «Параметры», в котором можно настроить системную функцию очистки временных файлов системы и приложений.

Process management. Функция позволяет завершить работу неиспользуемых (по мнению самой программы) приложений или простаивающих некритичных процессов в один клик мышью.

Startup apps. Отсюда можно активировать/деактивировать автоматический запуск программ, уже добавленных в список автозагрузки.

Вкладка «Security»

В этой вкладке представлены инструменты обеспечения безопасности компьютера, а также несколько вспомогательных функций:

Кнопка «Scan». Запуск функции поиска вредоносных программ в ключевых системных каталогах, а также среди автоматически загружающихся и часто используемых программ, расширений браузера, фоновых служб и драйверов.

Windows Update. Функция поиска и установки обновлений Windows, в т.ч. тех, что предназначены для встроенного антивируса.

Browser protection. Здесь можно вручную активировать опцию защиты настроек браузера, выбранного по умолчанию, от изменений (например, нельзя будет изменить адрес домашней страницы).

Taskbar repair. Функция восстановления работоспособности Панели задач, которая позволяет включить отображение кнопки поиска, мини-приложений (виджетов), запуска браузера Edge или магазина Microsoft Store.

Pop-up management. Здесь можно активировать/деактивировать функцию блокировки всплывающих сообщений в приложениях (по всей видимости, речь идет о приложениях, установленных через Microsoft Store).

На момент написания обзора это был весь доступный функционал программы Microsoft PC Manager. Отметим, что приложение находилось на стадии открытого бета-тестирования, а, значит, список функций со временем пополнится.