SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Microsoft PC Manager

В данном списке представлены программы для замены Microsoft PC Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft PC Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
Outbyte PC Repair
Outbyte PC Repair

Версия 1.7.141

Программа для оптимизации Windows и удаления мусора

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (8)
Upgrader
Upgrader

Версия 3.1.0

Программа для ускорения игр

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
Advanced System Optimizer
Advanced System Optimizer

Версия 3.11

Программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
GAMPPO
GAMPPO

Версия 1.2

Программа для оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ускоритель Компьютера
Ускоритель Компьютера

Версия 4.0

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (8)
PC Win Booster
PC Win Booster

Версия 10.3.7.339

Программа для очистки и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
SpeedUpMyPC
SpeedUpMyPC

Версия 6.0.4.1

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Toolwiz Care
Toolwiz Care

Версия 3.1.0.5500

Toolwiz Care - программа для ускорения ПК.

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Wise Care 365
Wise Care 365

Версия 4.53.426

Ускорение и очистка Windows

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)