Upgrader — программа для оптимизации компьютера/операционной системы в автоматическом режиме с целью увеличения производительности наиболее популярных игр. Это платное программное обеспечение, распространяемое по подписке. Имеется возможность бесплатного использования приложения в течение 7 дней (от пользователя потребуется оплатить 1 рубль банковской картой, который затем вернется обратно на счет). Утилита Upgrader предназначена для запуска в ОС Windows 10 и 11 (64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

​ Зачем нужна программа Upgrader?

Основное предназначение программы Upgrader — ускорение компьютерных игр и оптимизация ПК, т.е. увеличение производительности компьютера в задачах обработки трехмерной графики, запуска высоконагруженных приложений. В плане поддержки игр утилита является довольно узкоспециализированной, но в этом ее основное преимущество. Разработчики скрупулезно изучали поведение системы при воспроизведении поддерживаемых программой игр, что и позволило подобрать для них оптимальные параметры оптимизации. На момент написания обзора утилитой Upgrader поддерживалось 28 популярных игр, включая такие хиты как CS:GO, PUBG, WOT, Call of Duty: Warzone, Valorant, GTA 5, Rust, Apex, Cyberpunk 2077, Witcher 3, World Of Warcraft, Dota 2, Fortnite и другие. Однако, список игр со временем становится все длиннее.

Выполняемые программой действия обеспечивают как плавность воспроизведения игры, так и визуальную составляющую текстур (цветопередача, глубина цвета, детализация и т.д.). Утилита также может работать в обратную сторону — снижать качество графики с целью увеличения FPS в играх на относительно слабых компьютерах.

Утилита призвана устранить слабые места в виде неправильных (неподходящих под ту или иную игру) настроек операционной системы и/или драйвера видеокарты, которые приводят к возникновению фризов, лагов и скачков кадров, ухудшают значение FPS. Сами разработчики позиционируют свой продукт как автоматическую утилиту-твикер для операционных систем Windows, в которой пользователю достаточно сделать пару кликов для применения тех или иных твиков и настроек вместо того, чтобы самому копаться в бесчисленных настройках системы и/или игр.

Кроме того, Upgrader дополнительно является автоматическим инструментом для разгона, т.е. увеличения рабочих частот, процессора и графического адаптера от AMD и NVIDIA (бета).

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ UPGRADER?

Освоить использование утилиты Upgrader под силу и начинающим пользователям, но тем не менее, в ней присутствуют опции и настройки, с которыми могут поэкспериментировать и опытные геймеры. Те, кто относится к первой категории пользователей, могут просто выбрать интересующую игру и затем воспользоваться функцией оптимизации, кликнув соответствующую кнопку. На этом все. Программа автоматически оптимизирует настройки системы, активирует различные твики, разгонит процессор и видеокарту, после чего можно начинать игру.

Более опытные пользователи могут сами решить, какие конкретно действия будут предприняты программой для ускорения игры. В расширенные настройки можно попасть по нажатию соответствующей кнопки в окне с выбранной игрой. Для каждой отдельной игры предусмотрены собственные параметры графики и запуска (стоит полагать, что их перечень взят из внутриигрового меню настроек).

Так, настройки графики (вкладка «Игра») Cyberpunk 2077 разбиты на 3 раздела:

Графика, основное. Здесь можно выбрать качество текстур, задать угол обзора, активировать/деактивировать эффекты зернистости, хроматической аберрации, бликов и глубины резкости, а также включить/выключить размытие при движении. Графика, расширенное. В данном разделе по большей части присутствуют настройки качества графики — анизотропная фильтрация, качество и разрешение теней, отражения и поверхностного рассеивания, разрешение объемного тумана и многое другое. Дополнительно. В этом разделе можно активировать/деактивировать опции динамического разрешения, DLLS, трассировки лучей, сжатия текстур через Nvidia Inspector, а также включить функцию упрощенного режима запуска Steam для Cyberpunk 2077.

Во второй вкладке — «Параметры запуска» — собраны настройки, применяемые к выбранной игре еще до ее запуска. Конкретно для Cyberpunk 2077 это:

Параметры видео. Можно включить/выключить вертикальную синхронизацию, выбрать запуск игры в оконном (с рамкой/без рамки) или полноэкранном режиме.

Игровые настройки. Здесь можно настроить плотность толпы, включить/выключить режим медленного диска, опцию динамического разрешения и ограничения максимального FPS.

Работа с реестром Windows. Здесь всего 2 твика, вносящих изменения в системный реестр — «Переопределение масштабирования с высоким разрешением» и «Performance Preference» (приоритет производительности).

В третьем блоке настроек (вкладка «Система») собраны различные твики для операционной системы, но не только. Хоть их перечень и одинаков для всех игр, измененные пользователем параметры будут применены только к выбранной игре. В общей сложности все твики/опции/настройки распределены по 6 разделам:

Базовая оптимизация системы. Здесь собраны твики, активация которых позволит увеличить производительность ОС путем активации или деактивации различных системных параметров (например, можно включить опцию «Производительный режим электропитания», что позволит системе работать без экономии электроэнергии, т.е. «на полную катушку»). Твики системы. В данном разделе представлены, скажем так, более серьезные системные твики, активация или деактивация которых потребует перезагрузки компьютера. В их числе, например — отключение защиты (встроенного антивируса), оповещений, обновлений, контроля учетных записей Windows и другие. Графика. Наиболее ценной опцией в этом разделе является «Оптимизация качества графики» визуальных элементов операционной системы, т.е. при ее активации Windows максимально сократит ресурсы видеокарты, расходуемые на прорисовку окон, Панели задач и т.д. Здесь же можно, например, отключить обои для рабочего стола, что также снизит, хоть и совсем немного, потребление системой ресурсов ПК. Память. Всего тут 3 опции — «Очистка оперативной памяти», «Удаление временных файлов программ» и «Виртуальная память». Первые две опции срабатывают при запуске игры, удаляя мусор из памяти и диска, соответственно, третья служит для изменения размера файла подкачки. Интернет. Твики из данного раздела помогут увеличить пропускную способность сетевого подключения с целью устранения лагов в онлайн-играх. Разгон. Здесь две опции, которые уже рассматривались выше — «Разгон видеокарты» и «Разгон процессора» (бета).

Отдельно отметим способность программы Upgrader выводить на игровой экран оверлей для мониторинга FPS(FPS Monitor), загруженности графического ядра, оперативной памяти, процессора и т.д.. Что конкретно нужно вывести на экран, решает пользователь.

В общем, если нужна быстрая оптимизация в автоматическом режиме - попробуйте Upgrader. Для удобства сделано несколько тарифных планов с различными преимуществами, помимо пробного периода.