GAMPPO — программа для оптимизации компьютерных игр и ресурсоемких приложений: фоторедакторы, утилиты для монтажа видеороликов и работы с 3D-графикой, софт для обработки и создания музыки. Утилита повышает производительность системы благодаря отключению всех ненужных приложений и служб, которые загружают процессор, видеокарту и память.

Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Для установки и запуска софта требуется ОС Windows XP и новее. Доступна полностью русская версия приложения.

Полная версия GAMPPO

Чтобы пользоваться всеми возможностями GAMPPO необходимо купить лицензионный ключ. Стоимость полной версии составляет — 3 доллара. Для жителей стран СНГ есть возможность покупки ключа через SMS.

После первой установки утилиты будет доступен тестовый период в течение 16 дней. Во время теста доступны все функции полной версии. По истечению пробного периода активируется Light-версия программы с ограничениями: пользователи могут останавливать только активные приложения. Возможность остановки служб и оболочки Windows будет недоступна.

Зачем нужна программа GAMPPO?

Принцип работы программы заключается в отключении ненужных приложений и служб системы. Все освободившиеся ресурсы после отключения процессов распределяются между запущенными приложениями. Это повышает общую производительность операционной системы и добавляет FPS в играх.

После запуска утилиты GAMPPO откроется главное окно. В нижней части интерфейса расположена полоска используемой и доступной оперативной памяти. Чтобы оптимизировать работу компьютерных игр нужно добавить приложение в программу. Для этого следует нажать кнопку «Добавить» на верхней панели инструментов и создать новый профайл.

В профайле нужно указать каким образом запускать игру или приложение, а также какие программы и службы не стоит отключать для повышения производительности. Для каждой игры нужно создать отдельный профайл.

Утилита автоматически определит игры из популярных лаунчеров Steam и Origin. В окне «Путь» необходимо нажать правую кнопку мыши и выбрать ярлык приложения, чтобы добавить его в профайл.

В следующем окне нужно указать службы и приложения, которые программа не будет закрывать. Следующий этап — включение или отключение Интернета для игр, требующих сетевое подключение. В завершении необходимо указать имя для игрового профиля и нажать кнопку «Сохранить».

Созданный профайл отобразится в главном окне утилиты GAMPPO. Таким образом нужно создать отдельные профайлы для каждого приложения или игры, производительность которых нужно повысить.