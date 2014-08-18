SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GAMPPO

В данном списке представлены программы для замены GAMPPO. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GAMPPO, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Super Game Launcher
Super Game Launcher

Версия 1.0.1.0

Игровой лаунчер с разными играми

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
AVG TuneUp
AVG TuneUp

Версия 22.3.5073

Программа для увеличения производительности ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Razer Cortex
Razer Cortex

Версия 10.7.9.0

Игровой лаунчер и программа для оптимизации Windows для игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Microsoft PC Manager
Microsoft PC Manager

Версия 1.2.7.2

Программа для очистки мусора с диска и оптимизации работы Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Upgrader
Upgrader

Версия 3.1.0

Программа для ускорения игр

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
Ускоритель Компьютера
Ускоритель Компьютера

Версия 4.0

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (8)
PC Win Booster
PC Win Booster

Версия 10.3.7.339

Программа для очистки и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
SpeedUpMyPC
SpeedUpMyPC

Версия 6.0.4.1

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Toolwiz Care
Toolwiz Care

Версия 3.1.0.5500

Toolwiz Care - программа для ускорения ПК.

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AusLogics BoostSpeed
AusLogics BoostSpeed

Версия 9.0

Ускорение компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)