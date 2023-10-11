Программа AVG TuneUp предназначена для оптимизации ПК и значительного увеличения его производительности. Скачайте программу и очистите компьютер от системного мусора, временных файлов, ненужных утилит и прочих остатков. Качественная чистка ПК поможет значительно ускорить его работу.
Помимо чистки компьютера и реестра AVG TuneUp способен:
- осуществить мониторинг диска на наличие ошибок и битых секторов и его дефрагментацию;
- произвести аппаратное ускорение Виндовс;
- оптимизировать интернет-соединение;
- найти и удалить дубликаты файлов;
- восстановить удаленные фото, музыку, видео, документы;
- полностью удалить ненужный софт.
В результате работы AVG Tune операционная система компьютера станет функционировать значительно быстрее. Программа AVG TuneUp на русском языке совместима с 32- и 64-битными версиями Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11.
Преимущества AVG TuneUp
- Очистка и оптимизация. Утилиты очистки помогут избавиться от ненужных и временных файлов, а также от мусора реестра, что положительно скажется на быстродействии компьютера.
- Режим экономии энергии. Эффективное использование ресурсов позволяет увеличить время работы ноутбука от одного заряда.
- Автоматическая оптимизация: Настройте автоматическую оптимизацию, и программа будет периодически производить необходимые действия по улучшению работы системы без вашего вмешательства.
Как пользоваться AVG TuneUp?
После установки и запуска программы перед пользователем предстает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Программа проводит сканирование системы, определяя потенциальные проблемы, после чего предлагает конкретные рекомендации и действия для их устранения: очистка диска, оптимизация реестра, управление автозагрузкой и многие другие. Выберите нужные действия и дайте команду на выполнение.
Несмотря на множество функций оптимизации и мониторинга, программа AVG TuneUp разработана таким образом, чтобы минимально влиять на производительность компьютера.