Программа AVG TuneUp предназначена для оптимизации ПК и значительного увеличения его производительности. Скачайте программу и очистите компьютер от системного мусора, временных файлов, ненужных утилит и прочих остатков. Качественная чистка ПК поможет значительно ускорить его работу.

Помимо чистки компьютера и реестра AVG TuneUp способен:

осуществить мониторинг диска на наличие ошибок и битых секторов и его дефрагментацию;

произвести аппаратное ускорение Виндовс;

оптимизировать интернет-соединение;

найти и удалить дубликаты файлов;

восстановить удаленные фото, музыку, видео, документы;

полностью удалить ненужный софт.

В результате работы AVG Tune операционная система компьютера станет функционировать значительно быстрее. Программа AVG TuneUp на русском языке совместима с 32- и 64-битными версиями Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11.

Преимущества AVG TuneUp

Очистка и оптимизация. Утилиты очистки помогут избавиться от ненужных и временных файлов, а также от мусора реестра, что положительно скажется на быстродействии компьютера.

Режим экономии энергии. Эффективное использование ресурсов позволяет увеличить время работы ноутбука от одного заряда.

Автоматическая оптимизация: Настройте автоматическую оптимизацию, и программа будет периодически производить необходимые действия по улучшению работы системы без вашего вмешательства.

Как пользоваться AVG TuneUp?

После установки и запуска программы перед пользователем предстает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Программа проводит сканирование системы, определяя потенциальные проблемы, после чего предлагает конкретные рекомендации и действия для их устранения: очистка диска, оптимизация реестра, управление автозагрузкой и многие другие. Выберите нужные действия и дайте команду на выполнение.

Несмотря на множество функций оптимизации и мониторинга, программа AVG TuneUp разработана таким образом, чтобы минимально влиять на производительность компьютера.