Reg Organizer — программа для очистки, оптимизации и настройки операционной системы Windows.

Программа распространяется по условно-бесплатной модели, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы Reg Organizer

Полное удаление программ. При стандартном удалении многие приложения оставляют после себя файлы и записи в реестре, которые со временем захламляют систему и могут занимать гигабайты дискового пространства. Reg Organizer использует собственную технологию полного удаления: программа сначала запускает штатный деинсталлятор, а затем самостоятельно находит и удаляет все оставшиеся следы: папки, файлы, настройки и ключи реестра. Это предотвращает накопление мусора и поддерживает чистоту системы.

Расширенный менеджер автозагрузки. Чем больше программ загружается вместе с операционной системой, тем дольше длится старт и тем меньше ресурсов остается для других задач. Reg Organizer предоставляет подробный список всех приложений, служб и задач, запускающихся при старте Windows. Пользователь может не только отключать ненужные элементы, но и откладывать их запуск на несколько минут после загрузки системы

Глубокая очистка системы от временных, устаревших и дублирующихся файлов. В процессе работы ОС, приложения создают большое количество временных файлов, кэша, отчетов об ошибках и установочных логов. Со временем этот мусор накапливается, занимая место на диске. Reg Organizer находит и удаляет не только стандартные временные файлы, но и устаревшие обновления Windows, старые версии драйверов, а также файлы предыдущих установок операционной системы. Инструмент очистки помогает вернуть гигабайты свободного пространства без риска удалить что-то важное.

Очистка приватной информации в браузерах. При работе за компьютером накапливаются данные, которые могут раскрыть действия пользователя: список недавно открытых документов, адреса посещенных сайтов, история загрузок, кэш браузеров, сохраненные пароли и данные автозаполнения форм. Reg Organizer позволяет выборочно или полностью удалить эту информацию из всех популярных браузеров, а также из системных журналов и истории работы приложений.

Продвинутый редактор реестра с возможностью поиска и замены. Встроенный редактор реестра предоставляет не только базовые функции, но и дополнительные возможности. Пользователь может экспортировать и импортировать ветки реестра, копировать пути к ключам, а также выполнять поиск и замену значений по всей базе данных реестра. Это позволяет, например, быстро найти все ключи конкретной программы и удалить их, или заменить один путь на другой в сотне параметров одновременно.

Слежение за изменениями реестра и предварительный просмотр reg-файлов. Reg Organizer включает инструмент мониторинга реестра, который отслеживает все изменения, вносимые программами в процессе установки или работы. Пользователь может запустить отслеживание, выполнить нужные действия с приложением, а затем получить подробный отчет о созданных, измененных и удаленных ключах. Это особенно полезно для анализа поведения подозрительного ПО или для создания собственных скриптов очистки. Кроме того, программа позволяет открыть любой reg-файл и увидеть его содержимое в удобном виде перед импортом, чтобы избежать случайного внесения нежелательных изменений в систему.

Тонкие настройки Windows. В разделе тонких настроек собраны как штатные параметры системы, так и недокументированные настройки, которые нельзя изменить стандартными средствами. Пользователь может отключить назойливые уведомления, настроить поведение Проводника, ускорить меню Пуск и многое другое. Встроенный редактор reg-файлов позволяет создавать, редактировать и склеивать несколько файлов реестра в один, а также конвертировать их из ANSI в Unicode и обратно, что упрощает перенос настроек между разными версиями Windows.

Как очистить накопитель от ненужных файлов с помощью Reg Organizer?

После установки и запуска программы, пользователя встречает меню с большим количеством всевозможных опций. Чтобы перейти к очистке диска от лишних файлов, нужно:

Перейти в раздел Чистка системы. Он находится в левом меню. Внимательно проверить все выделенные файлы и папки, которые подлежат очистке. При необходимости, файлы можно как убрать из списка удаления, так и добавить в него. Нажать кнопку Сканировать и дождаться проверки выделенных файлов и папок. В зависимости от количества файлов и скорости накопителя, проверка займет от нескольких секунд до нескольких минут. По завершении сканирования нужно убедиться, что удалению подлежат нужные файлы. Затем нужно нажать кнопку Чистить и дождаться удаления файлов.

После этого все лишние или дублирующиеся файлы будут удалены, что освободит место на диске.