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Reg Organizer

Reg Organizer

Программа для чистки компьютера

3,7 (3)
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Актуальная версия 9.95
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История изменений

Версия 9.95

  • Обновлена база Winapp2 в инструменте Community Cleanup до версии v260915.
  • В инструменте Startup Applications восстановлена сортировка списка, которая пропала в предыдущей версии после обновления интерфейса.
  • Исправлена ошибка, из-за которой команды контекстного меню для удаления и задержки запуска приложения не работали при щелчке правой кнопкой мыши по невыделенной записи.
  • В разделе Important Registry Parts исправлена проблема в тёмной теме: заголовки групп в списке показывались тёмно-синим цветом и их было трудно читать.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 9.94
    • Обновлен интерфейс инструмента «Автозапуск приложений»: действия с элементами теперь можно выполнять прямо в списке.
    • В инструменте «Приложения» кнопки списка обновлены в стиле Windows 11.
    • База Winapp2 для Community Cleanup обновлена до версии v260730.
    • В очистку личных данных добавлена очистка MAX messenger.
    • Исправлены ошибки в инструментах «Автозапуск приложений» и «Планировщик заданий».

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Оценки программы

3,7

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