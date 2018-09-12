В данном списке представлены программы для замены Smart Defrag. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Smart Defrag, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Smart Defrag.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Smart Defrag, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Smart Defrag. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Smart Defrag, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 1.6.0.2157
Программа для оптимизации компьютера
Версия 8.0.21.0
Программа для дефрагментации файлов на носителях информации
Версия 2.22
Программа для дефрагментации жестких дисков