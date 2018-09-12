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Smart Defrag

Smart Defrag

Программа для дефрагментации накопителей

4,2 (4)
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Актуальная версия 12.0.0
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История изменений

Версия 12.0.0

  • Добавлен многопоточный механизм дефрагментации для более быстрой обработки дисков.
  • Добавлен мониторинг состояния диска в реальном времени: температуры, загрузки и показателей S.M.A.R.T.
  • Добавлена отдельная дефрагментация крупных файлов.
  • Улучшен автоматический выбор подходящего способа дефрагментации или оптимизации для разных дисков.

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Оценки программы

4,2

4 оценки Оценок пока нет

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