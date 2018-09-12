Smart Defrag — бесплатная программа для дефрагментации и оптимизации жестких дисков, которая упорядочивает файлы на накопителе для ускорения его работы.

Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы Smart Defrag

Автоматическая дефрагментация в фоновом режиме

Программа может работать незаметно для пользователя, оптимизируя диски в фоновом режиме во время простоя компьютера. Это позволяет поддерживать диски в порядке без необходимости запускать дефрагментацию вручную. Интеллектуальный алгоритм определяет наиболее удобное время для работы, не мешая другим процессам.

Несколько режимов дефрагментации для разных сценариев

Доступны режимы быстрой и глубокой дефрагментации. Быстрый режим подходит для регулярного обслуживания и занимает меньше времени. Глубокая дефрагментация тщательно анализирует и упорядочивает все файлы, что полезно для дисков, которые давно не оптимизировались. Есть также режим оптимизации для SSD-накопителей, который не вредит им в отличие от традиционной дефрагментации.

Умное распределение файлов по диску

Программа не просто собирает фрагменты файлов, но и размещает часто используемые файлы в более быстрых областях диска, а редко используемые — в медленных. Это сокращает время доступа к системным и игровым файлам, что заметно ускоряет загрузку Windows и запуск приложений.

Защита дисков от повторной фрагментации

После дефрагментации Smart Defrag применяет специальные технологии, которые предотвращают быстрое повторное фрагментирование файлов. Это особенно полезно для системных файлов, которые часто изменяются, и позволяет дольше сохранять высокую производительность диска.

Пакетная дефрагментация нескольких дисков

Пользователь может выбрать сразу несколько локальных дисков для обработки. Программа будет дефрагментировать их по очереди, что удобно, если на компьютере установлено несколько накопителей.

Простой и понятный для новичков интерфейс

Главное окно показывает состояние всех дисков в виде цветной индикации: красный цвет означает высокую фрагментацию, синий — порядок. Достаточно нажать одну большую кнопку для запуска дефрагментации выбранного диска. Дополнительные настройки скрыты и доступны только при необходимости, что не перегружает интерфейс.

Интеграция с Проводником Windows

Smart Defrag добавляет пункт в контекстное меню дисков, позволяя быстро запустить дефрагментацию без открытия основной программы. Это удобно для разовых операций, когда не нужно открывать программу и искать нужную опцию.

Как выполнить дефрагментацию диска с помощью Smart Defrag?

После открытия программы пользователь попадает на главное окно умной дефрагментации. Вот что нужно сделать, чтобы выполнить дефрагментацию:

Первым шагом станет выбор нужного диска. Второй шаг — нажатие на кнопку Умная дефрагментация. Далее запустится процесс дефрагментации, после чего программа уведомит о результате операции.

На этом все, дефрагментация накопителя выполнена.