Defraggler — бесплатное приложение для быстрой дефрагментации жестких дисков Windows-компьютера. Программа проста в работе, потребляет минимум ресурсов. При этом приложении может работать в портативном режиме — без установки на компьютер. Дефрагглер использует передовые технологии дефрагментации, которые работают гораздо эффективнее встроенного дефрагментатора Windows. Defraggler может обрабатывать не только диск целиков, а только отдельные файлы или каталоги.

Программа может не дефрагментировать диск сразу, а сначала провести анализ устройства. После этого будет показан диск со схематичным указанием на фрагментированные области, которые необходим оптимизировать. Когда начнётся обработка диска, то в окне Defraggler можно видеть за перемещением файлов по диску. После окончания дефрагментации программа покажет подробный отчёт о проведённой работе.

Преимущества Defraggler

Оптимизация жёстких дисков с файловыми системами NTFS и FAT32.

Поддержка дефрагментации 32 и 64 битных систем.

Оптимизация дисков, каталогов и файлов.

Поиск по файлам.

Подробные логи после завершения работы.

Программа для дефрагментации дестких дисков Defraggler совместима с актцальными 32- и 64-битными версиями Windows.