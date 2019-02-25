Чтобы повысить производительность системы и продлить жизнь жесткому диску, рекомендуется иногда выполнять дефрагментацию накопителя. Дефрагментация — это упорядочивание файлов на диске, благодаря которому система при выполнении запроса может быстрее получить доступ к данным. Выполнить дефрагментацию жестких дисков можно с помощью специальных программ для любых Windows-компьютеров.
Smart Defrag
Smart Defrag — приложение для дефрагментации жестких дисков. Программа работает в нескольких режимах: ручная оптимизация накопителя информации, дефрагментация по заданному расписанию, оптимизация в фоновом режиме. Есть возможность оптимизации компьютерных игр и инструмент для дефрагментации системных файлов перед запуском ОС.
Утилита работает на Windows (32 и 64 бит) и имеет интерфейс на русском языке. Программа условно-бесплатная, лицензия Smart Defrag стоит 500 рублей, но есть бесплатная версия с ограниченным функционалом.
Преимущества PRO-версии программы:
- Высокая скорость дефрагментации жестких диск благодаря новому движку.
- Инструмент для выполнения автоматической оптимизации накопителей информации.
- Функция для повышения скорости загрузки ПК.
Первый доступный раздел приложения — "Дефрагментация диска". Здесь отображаются доступные разделы для оптимизации. Среди основных функций можно выделить следующие:
- Анализ. Запускает анализ жесткого диска и поиск фрагментированных файлов. По завершению процесса утилита дает оценку фрагментации в процентах.
- Быстрая дефрагментация. Запускается процесс быстрой дефрагментации жесткого диска без предварительного анализа.
- Дефрагментация и Оптимизация. Способствует повышению производительности системы.
- Дефрагментация Больших файлов. Утилита запускает дефрагментацию файлов, которые занимают больше всего места на жестком диске.
- Дефрагментация только свободного пространства на устройстве.
Также в этом разделе можно посмотреть здоровье диска: текущее состояние, скорость чтения и записи, время отклика, температура. В нижней части раздела находится отчет по S.M.A.R.T. показателям: состояние и значение каждого атрибута.
Следующий полезный раздел — "Дефрагментация при загрузке". Этот инструмент запускает функция дефрагментации системных файлов перед запуском Windows и повышает общую производительность компьютера.
Преимущества Smart Defrag:
- возможность пользоваться утилитой бесплатной;
- русскоязычный интерфейс;
- несколько инструментов для дефрагментации жесткого диска;
- возможность запуска оптимизации накопителя информации по расписанию;
- диагностика состояния диска.
Недостатки:
- нет функции дефрагментации отдельных файлов.
Auslogics Disk Defrag
Auslogics Disk Defrag — утилита для упорядочивания файлов на жестком диске. С помощью приложения можно выполнить дефрагментацию накопителя информации и увеличить скорость работы программ. Есть встроенная система создания отчетов о результатах работы ПО и функция просмотра карты скорости диска. Утилита полностью бесплатная, совместима с Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык.
После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для оптимизации жесткого диска. Перед дефрагментацией накопителя пользователи могут выполнить анализ разделов. Для этого нужно отметить галочкой локальные диски в списке и выбрать инструмент "Анализ".
Программа проведет анализ жесткого диска: поиск фрагментированных, дефрагментированных, свободных, неперемещаемых участков. Чтобы начать процесс дефрагментации жесткого диска, нужно нажать кнопку "Дефрагментация". При необходимости можно выбрать действие, которое выполнит утилита по завершению работы: выключение ПК, завершение сеанса, переход в спящий режим.
В нижней части интерфейса доступен раздел "S.M.A.R.T.", где можно посмотреть текущее состояние жесткого диска (температуру, модель, значение и статус отдельных компонентов).
В разделе меню "Действие" доступна функция дефрагментации и оптимизации диска. В этом случае пользователи могут увеличить скорость работы жесткого диска, загрузки системы и запуска приложений. Выполнять эту операцию рекомендуется 1 раз в неделю. Также здесь можно запустить быструю дефрагментацию накопителя информации без выполнения анализа.
Преимущества Auslogics Disk Defrag:
- простой интерфейс с поддержкой русского языка;
- возможность просмотра текущего состояния диска;
- инструмент для анализа накопителя информации;
- бесплатная модель распространения;
- функция оптимизации жесткого диска для повышения производительности.
Недостатки:
- нет возможности дефрагментации отдельных папок.
Defraggler
Defraggler — утилита для дефрагментации жестких дисков. Приложение может работать с отдельными файлами и папками, доступен инструмент для оценки быстродействия и текущего состояния накопителя информации и возможность запуска процесса дефрагментации диска по заданному расписанию.
Программа совместима со всеми актуальными версиями операционной системы Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения приложения Defraggler — бесплатная.
В главном окне утилиты находятся основные инструменты для работы с диском. В нижней части интерфейса расположен инструмент "Анализ". Данная функция определяет количество фрагментированных и нефрагментированных файлов. Также ПО находит файлы подкачки. Результат отображается на специальной карте диска.
После проведения анализа накопителя информации пользователи могут запустить процесс дефрагментации устройства. Доступно два режима выполнения данной операции: обычная дефрагментация и быстрая.
В разделе меню "Настройки" находится инструмент "Расписание". Здесь пользователи могут задать периодичность выполнения дефрагментации жесткого диска: дата, время, тип дефрагментации, соблюдение особых условий, выключение компьютера по завершению задания.
В главном окне программы Defraggler доступен раздел "Состояние". Здесь отображается модель и серийный номер устройства, текущее состояние и температура, прошивка, интерфейс, размер буфера и скорость вращения. Также в этом разделе отображается состояние накопителя по показателю S.M.A.R.T.
Преимущества Defraggler:
- удобный интерфейс на русском языке;
- бесплатная модель распространения;
- оценка быстродействия и состояния жесткого диска;
- возможность запуска дефрагментации накопителя информации по расписанию;
- дефрагментация отдельных файлов или папок.
Недостатки:
- нет инструмента для оптимизации работы операционной системы.
PerfectDisk
PerfectDisk — программа для дефрагментации жесткого диска. В приложении есть возможность выполнения S.M.A.R.T.-анализа накопителя информации. Доступна функция дефрагментации отдельных файлов, встроенный планировщик задач и функция автоматического выключения ПК.
Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и интерфейс на английском языке. Программа условно-бесплатная, полная версия стоит 30 долларов.
В главном окне приложения расположены основные инструменты для оптимизации жесткого диска. На первом этапе работы следует воспользоваться функцией "Analyze", чтобы начать анализ накопителя информации. Результат анализа отображается в разделе "Drive Map". Обнаруженные файлы — фрагментированные, нефрагментированные, свободное пространство, — выделяются цветом.
Чтобы выполнить дефрагментацию жесткого диска, необходимо выбрать инструмент "Defrag Only". После этого начнется процесс дефрагментации накопителя информации. Время выполнения операции зависит от количества нефрагментированных файлов в разделе.
В разделе "Scheduling" программы PerfectDisk пользователи могут установить расписание для выполнения дефрагментации. Для этого нужно выбрать день недели на календаре и указать точное время.
Преимущества PerfectDisk:
- простой и удобный интерфейс;
- встроенный планировщик задач;
- возможность оценки текущего состояния жесткого диска;
- дефрагментация отдельных файлов;
- инструмент для оптимизации свободного пространства накопителя информации;
- технология для повышения скорости дефрагментации устройства.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка.
UltraDefrag
UltraDefrag — небольшая программа для дефрагментации жестких дисков. Приложение работает с файловыми системами NTFS, FAT32, FAT. Есть возможность создания отчетов о работе ПО в формате HTML, встроенный планировщик задач и функция автоматического выключения компьютера по завершению работы. Утилиты полностью бесплатная, совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык.
На первом этапе работы с программой нужно запустить анализ разделов. Для этого следует воспользоваться функцией "Анализ", которая расположена на верхней панели инструментов.
Результат анализа отобразится на карте в нижней части интерфейса: количество папок, файлов, фрагментированных и сжатых блоков. Каждый параметр выделен отдельным цветом.
После выполнения анализа пользователи могут запустить дефрагментацию. Для этого следует перейти в раздел меню "Действия". Также с помощью приложения UltraDefrag можно выполнить быструю и полную оптимизацию диска для повышения производительности компьютера.
В разделе "Настройки" можно активировать функцию запуска программы перед включением операционной системы Windows.
Преимущества:
- бесплатная модель распространения;
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- инструмент для оптимизации жесткого диска для повышения производительности системы;
- создание отчетов в формате HTML;
- высокая скорость дефрагментации накопителей информации.
Недостатки:
- нет инструмента для просмотра текущего состояния жесткого диска:
- нельзя дефрагментировать отдельные файлы или папки.
Disk SpeedUp
Disk SpeedUp — небольшая программа для дефрагментации жестких дисков. В приложении есть возможность автоматической оптимизации накопителя информации и дефрагментации отдельных файлов или папок. По завершению работы пользователи могут получить подробный отчет.
Утилита работает на операционной системе Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения Disk SpeedUp — бесплатная.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы с накопителем информации. На первом этапе необходимо начать анализ диска. Результат анализа отобразится на карте диска. Каждый параметр отчета выделяется цветом.
Далее пользователи могут приступать к дефрагментации. Доступно два варианта дефрагментации диска: обычная дефрагментация; дефрагментация и оптимизация — повышает производительность системы, рекомендуется использовать 1 раз в неделю.
При необходимости можно активировать функцию автоматического выключения компьютера после выполнения дефрагментации жесткого диска.
Преимущества:
- бесплатная модель распространения;
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- возможность дефрагментации отдельных файлов и папок.
Недостатки:
- нельзя посмотреть текущее состояние накопителя информации.
Remo Drive Defrag
Remo Drive Defrag — утилита для повышения производительности системы благодаря выполнению дефрагментации жесткого диска. Также с помощью приложения пользователи могут увеличить скорость загрузки системы.
Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и имеет англоязычный интерфейс. Модель распространения утилиты Remo Drive Defrag — условно-бесплатная, полная версия ПО стоит 30 долларов.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором отображаются диски ПК: тип, общий размер, используемое и свободное пространство. На первом этапе работы следует запустить инструмент "Analyze".
Утилита начнет процесс анализа жесткого диска. Результат отобразится на карте диска: свободное пространство, фрагментированные и нефрагментированные файлы, системные данные. Каждый из доступных параметров отмечается разным цветом на карте. Во время выполнения анализа программа Remo Drive Defrag выполняет процесс дефрагментации жесткого диска для повышения производительности операционной системы Windows.
По завершению работы пользователи могут получить подробный отчет о проделанной работы.
Преимущества:
- есть возможность дефрагментации отдельных файлов и папок;
- простой и удобный интерфейс;
- быстрая дефрагментация жесткого диска.
Недостатки:
- нет поддержки русского языка;
- нельзя посмотреть текущее состояние жесткого диска;
- отсутствует встроенный планировщик задач;
- нет функции для оптимизации накопителя информации.