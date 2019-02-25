Чтобы повысить производительность системы и продлить жизнь жесткому диску, рекомендуется иногда выполнять дефрагментацию накопителя. Дефрагментация — это упорядочивание файлов на диске, благодаря которому система при выполнении запроса может быстрее получить доступ к данным. Выполнить дефрагментацию жестких дисков можно с помощью специальных программ для любых Windows-компьютеров.

Smart Defrag Smart Defrag — приложение для дефрагментации жестких дисков. Программа работает в нескольких режимах: ручная оптимизация накопителя информации, дефрагментация по заданному расписанию, оптимизация в фоновом режиме. Есть возможность оптимизации компьютерных игр и инструмент для дефрагментации системных файлов перед запуском ОС. Утилита работает на Windows (32 и 64 бит) и имеет интерфейс на русском языке. Программа условно-бесплатная, лицензия Smart Defrag стоит 500 рублей, но есть бесплатная версия с ограниченным функционалом. Преимущества PRO-версии программы: Высокая скорость дефрагментации жестких диск благодаря новому движку. Инструмент для выполнения автоматической оптимизации накопителей информации. Функция для повышения скорости загрузки ПК. Первый доступный раздел приложения — "Дефрагментация диска". Здесь отображаются доступные разделы для оптимизации. Среди основных функций можно выделить следующие: Анализ. Запускает анализ жесткого диска и поиск фрагментированных файлов. По завершению процесса утилита дает оценку фрагментации в процентах. Быстрая дефрагментация. Запускается процесс быстрой дефрагментации жесткого диска без предварительного анализа. Дефрагментация и Оптимизация. Способствует повышению производительности системы. Дефрагментация Больших файлов. Утилита запускает дефрагментацию файлов, которые занимают больше всего места на жестком диске. Дефрагментация только свободного пространства на устройстве. Также в этом разделе можно посмотреть здоровье диска: текущее состояние, скорость чтения и записи, время отклика, температура. В нижней части раздела находится отчет по S.M.A.R.T. показателям: состояние и значение каждого атрибута. Следующий полезный раздел — "Дефрагментация при загрузке". Этот инструмент запускает функция дефрагментации системных файлов перед запуском Windows и повышает общую производительность компьютера. Преимущества Smart Defrag: возможность пользоваться утилитой бесплатной;

русскоязычный интерфейс;

несколько инструментов для дефрагментации жесткого диска;

возможность запуска оптимизации накопителя информации по расписанию;

диагностика состояния диска. Недостатки: нет функции дефрагментации отдельных файлов.

Auslogics Disk Defrag Auslogics Disk Defrag — утилита для упорядочивания файлов на жестком диске. С помощью приложения можно выполнить дефрагментацию накопителя информации и увеличить скорость работы программ. Есть встроенная система создания отчетов о результатах работы ПО и функция просмотра карты скорости диска. Утилита полностью бесплатная, совместима с Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для оптимизации жесткого диска. Перед дефрагментацией накопителя пользователи могут выполнить анализ разделов. Для этого нужно отметить галочкой локальные диски в списке и выбрать инструмент "Анализ". Программа проведет анализ жесткого диска: поиск фрагментированных, дефрагментированных, свободных, неперемещаемых участков. Чтобы начать процесс дефрагментации жесткого диска, нужно нажать кнопку "Дефрагментация". При необходимости можно выбрать действие, которое выполнит утилита по завершению работы: выключение ПК, завершение сеанса, переход в спящий режим. В нижней части интерфейса доступен раздел "S.M.A.R.T.", где можно посмотреть текущее состояние жесткого диска (температуру, модель, значение и статус отдельных компонентов). В разделе меню "Действие" доступна функция дефрагментации и оптимизации диска. В этом случае пользователи могут увеличить скорость работы жесткого диска, загрузки системы и запуска приложений. Выполнять эту операцию рекомендуется 1 раз в неделю. Также здесь можно запустить быструю дефрагментацию накопителя информации без выполнения анализа. Преимущества Auslogics Disk Defrag: простой интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность просмотра текущего состояния диска;

инструмент для анализа накопителя информации;

бесплатная модель распространения;

функция оптимизации жесткого диска для повышения производительности. Недостатки: нет возможности дефрагментации отдельных папок.

Defraggler Defraggler — утилита для дефрагментации жестких дисков. Приложение может работать с отдельными файлами и папками, доступен инструмент для оценки быстродействия и текущего состояния накопителя информации и возможность запуска процесса дефрагментации диска по заданному расписанию. Программа совместима со всеми актуальными версиями операционной системы Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения приложения Defraggler — бесплатная. В главном окне утилиты находятся основные инструменты для работы с диском. В нижней части интерфейса расположен инструмент "Анализ". Данная функция определяет количество фрагментированных и нефрагментированных файлов. Также ПО находит файлы подкачки. Результат отображается на специальной карте диска. После проведения анализа накопителя информации пользователи могут запустить процесс дефрагментации устройства. Доступно два режима выполнения данной операции: обычная дефрагментация и быстрая. В разделе меню "Настройки" находится инструмент "Расписание". Здесь пользователи могут задать периодичность выполнения дефрагментации жесткого диска: дата, время, тип дефрагментации, соблюдение особых условий, выключение компьютера по завершению задания. В главном окне программы Defraggler доступен раздел "Состояние". Здесь отображается модель и серийный номер устройства, текущее состояние и температура, прошивка, интерфейс, размер буфера и скорость вращения. Также в этом разделе отображается состояние накопителя по показателю S.M.A.R.T. Преимущества Defraggler: удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

оценка быстродействия и состояния жесткого диска;

возможность запуска дефрагментации накопителя информации по расписанию;

дефрагментация отдельных файлов или папок. Недостатки: нет инструмента для оптимизации работы операционной системы.

PerfectDisk PerfectDisk — программа для дефрагментации жесткого диска. В приложении есть возможность выполнения S.M.A.R.T.-анализа накопителя информации. Доступна функция дефрагментации отдельных файлов, встроенный планировщик задач и функция автоматического выключения ПК. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и интерфейс на английском языке. Программа условно-бесплатная, полная версия стоит 30 долларов. В главном окне приложения расположены основные инструменты для оптимизации жесткого диска. На первом этапе работы следует воспользоваться функцией "Analyze", чтобы начать анализ накопителя информации. Результат анализа отображается в разделе "Drive Map". Обнаруженные файлы — фрагментированные, нефрагментированные, свободное пространство, — выделяются цветом. Чтобы выполнить дефрагментацию жесткого диска, необходимо выбрать инструмент "Defrag Only". После этого начнется процесс дефрагментации накопителя информации. Время выполнения операции зависит от количества нефрагментированных файлов в разделе. В разделе "Scheduling" программы PerfectDisk пользователи могут установить расписание для выполнения дефрагментации. Для этого нужно выбрать день недели на календаре и указать точное время. Преимущества PerfectDisk: простой и удобный интерфейс;

встроенный планировщик задач;

возможность оценки текущего состояния жесткого диска;

дефрагментация отдельных файлов;

инструмент для оптимизации свободного пространства накопителя информации;

технология для повышения скорости дефрагментации устройства. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

UltraDefrag UltraDefrag — небольшая программа для дефрагментации жестких дисков. Приложение работает с файловыми системами NTFS, FAT32, FAT. Есть возможность создания отчетов о работе ПО в формате HTML, встроенный планировщик задач и функция автоматического выключения компьютера по завершению работы. Утилиты полностью бесплатная, совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. На первом этапе работы с программой нужно запустить анализ разделов. Для этого следует воспользоваться функцией "Анализ", которая расположена на верхней панели инструментов. Результат анализа отобразится на карте в нижней части интерфейса: количество папок, файлов, фрагментированных и сжатых блоков. Каждый параметр выделен отдельным цветом. После выполнения анализа пользователи могут запустить дефрагментацию. Для этого следует перейти в раздел меню "Действия". Также с помощью приложения UltraDefrag можно выполнить быструю и полную оптимизацию диска для повышения производительности компьютера. В разделе "Настройки" можно активировать функцию запуска программы перед включением операционной системы Windows. Преимущества: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

инструмент для оптимизации жесткого диска для повышения производительности системы;

создание отчетов в формате HTML;

высокая скорость дефрагментации накопителей информации. Недостатки: нет инструмента для просмотра текущего состояния жесткого диска:

нельзя дефрагментировать отдельные файлы или папки.

Disk SpeedUp Disk SpeedUp — небольшая программа для дефрагментации жестких дисков. В приложении есть возможность автоматической оптимизации накопителя информации и дефрагментации отдельных файлов или папок. По завершению работы пользователи могут получить подробный отчет. Утилита работает на операционной системе Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения Disk SpeedUp — бесплатная. После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы с накопителем информации. На первом этапе необходимо начать анализ диска. Результат анализа отобразится на карте диска. Каждый параметр отчета выделяется цветом. Далее пользователи могут приступать к дефрагментации. Доступно два варианта дефрагментации диска: обычная дефрагментация; дефрагментация и оптимизация — повышает производительность системы, рекомендуется использовать 1 раз в неделю. При необходимости можно активировать функцию автоматического выключения компьютера после выполнения дефрагментации жесткого диска. Преимущества: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность дефрагментации отдельных файлов и папок. Недостатки: нельзя посмотреть текущее состояние накопителя информации.