Auslogics Disk Defrag Pro — программа для дефрагментации файлов на носителях информации. Приложение совместимо с ОС Windows от XP и выше.

Проверить ее в работе можно при помощи 14-дневного триального варианта. Полная русскоязычная версия на 1 год для 3 компьютеров стоит с половинной скидкой почти 500 рублей, неограниченный вариант — вдвое дороже. Также поддерживаются иные популярные языки, в том числе английский, итальянский и т.д.

Программа Auslogics Disk Defrag Pro

По сравнению с системными средствами дефрагментации, Auslogics Disk Defrag Pro дает больше возможностей за счет выбора различных схем работы:

Традиционная дефрагментация файлов;

Оптимизация по времени доступа (используется для максимального быстродействия);

Дефрагментация на основании порядка загрузки (для ускорения подготовки ОС к работе);

Оптимизация с одновременным распределением по зонам в зависимости от типа, плюс есть ручной режим, в котором можно дать указания для отдельных файлов и папок.

Для начинающих имеется мастер настройки, в котором выбор алгоритма производится на основании роли компьютера. Продвинутые пользователи могут самостоятельно указать требования к применяемым методам.

Отдельно указываются параметры работы с SSD, которые из-за специфики конструкции требуют особого подхода. Можно выбрать щадящий алгоритм или исключить их из списка заданий Auslogics Disk Defrag Pro.

Помимо основной функции приложение умеет удалять ненужные данные. За счет этого снижается время, требуемое на оптимизацию. Дополнительно можно указать проверку диска, чтобы исключить сбои из-за трудностей с доступом. Для снижения неудобств для пользователя возможна гибкая настройка времени исполнения. При использовании на этапе загрузки ОС доступна оптимизация критичных системных компонентов, включая таблицу файлов и т.д.

Приложение собирает различную статистическую информацию и отображает ее в доступном графическом виде. Благодаря этому можно оценить эффективность выполняемой Auslogics Disk Defrag Pro работы.