GoodSync — простая и удобная программа, которая позволяет делать резервное копирование данных и выполнять синхронизацию файлов. Например, с помощью утилиты пользователи могут синхронизировать электронную почту, фотографии, музыку, контакты и другие важные файлы между настольным и переносным компьютером.

Есть возможность синхронизации между устройствами Windows Mobile и съемными дисками. Можно создать резервную копию данных на FTP и WebDAV серверах. Поддерживается возможность цепочной синхронизации для нескольких устройств. Отличительная особенность GoodSync — высокая скорость работы и низкие требования к аппаратным ресурсам. Доступно сжатие в NTFS.

Поддерживается тип шифрования данных с использованием EFS. Пользователи могут установить ограничение скорости копирования вручную. В программу интегрирован Unix Diff, который используется для построчного сравнения текстовых файлов. Доступно копирование заблокированных файлов с использованием специальной службы Volume Shadow Copy. Есть функция выборочной синхронизации файлов: выставление фильтров включений и исключений.

Программа GoodSync распространяется по условно-бесплатной модели. Стоимость персональной лицензии составляет 50 долларов. Интерфейс полностью переведен на русский язык.

Как пользоваться программой GoodSync?

Сразу после запуска утилиты откроется небольшое окно создания нового задания. В первую очередь необходимо указать название для предстоящей задачи. Вы можете указать произвольное имя — оно не влияет на сам процесс работы утилиты.

Далее следует выбрать тип задания:

Резервное копирование. Этот инструмент позволяет создать резервную копию данных, которые хранятся на компьютере. Синхронизация. Это двунаправленное задание, которое используется для изменения файлов с двух сторон: например, на переносном и настольном ПК.

Все созданные задачи отображаются в левом окне утилиты GoodSync. Чтобы выполнить резервное копирование данных, нужно выбрать исходную папку, раздел или облачное хранилище. Для этого нажмите кнопку «Нажмите здесь для выбора» (этот раздел называется «Левая папка»), которая находится на верхней панели инструментов.

Откроется небольшое окно, где нужно выбрать источник: компьютер; устройства, подключенные через GoodSync Connect; сетевые диски (Windows Shares); облачные сервисы: Google Drive, Amazon S3, Dropbox, MEGA. Далее откроется список файлов из выбранного хранилища. Если вы выбрали облачный сервис, то в первую очередь необходимо добавить свой аккаунт в программу: указать логин и пароль. Выберите нужные файлы для резервного копирования: это могут быть текстовые документы, видеоролики, музыка, фотографии, базы данных.

Второй этап работы — выбор «Правой папки». Снова нажмите «Нажмите здесь для выбора» на панели инструментов (в этот раз выберите папку, на которую указывает стрелочка). Снова откроется окно, где нужно выбрать раздел на съемном носителе информации или облачное хранилище, куда будет выполнено резервное копирование данных из «Левой папки».

Теперь следует нажать кнопку «Анализ». Программа GoodSync автоматически проверит синхронизацию между двумя выбранными разделами. Если в «Правой папки» нет файлов из «Левой папки», то она перенесет их в хранилище. Таким образом выполняется резервное копирование данных.

Выполнять данное действие после каждого обновления разделов — например, вы сохранили на компьютере новые фотографии и хотите сделать бэкапы — слишком долго. Благодаря этому, в программе GoodSync есть функция автоматической синхронизации данных. Ее можно активировать на панели инструментов. Утилита сама будет выполнять анализ двух хранилищ. Как только на основном носителе информации появятся новые файлы, они автоматически переносятся на другое хранилище.

Чтобы настроить параметры автоматического выполнения действий, откройте настройки утилиты и перейдите в раздел «Авто». Здесь можно установить произвольные параметры для АвтоАнализа и Синхронизации:

Установить задержку по времени при изменении файла. Запускать анализ при подключении новых папок. Установить задержку между выполнением анализа и первым запуском утилиты GoodSync. Установить анализ системы по расписанию: указать дни недели или месяца; установить время с точностью до минуты.

После выполнения всех действий (синхронизация данных или резервное копирование данных), пользователи могут открыть подробный журнал — левой или правой папки. Здесь отображаются все операции, которые сделала утилита.

Для этого откройте раздел верхнего меню «Задание» и выберите один из двух доступных журналов. Также можно воспользоваться горячими клавишами: Alt+R — открыть правый журнал; Alt+L — открыть левый журнал.