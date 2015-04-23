В данном списке представлены программы для замены GoodSync. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GoodSync, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GoodSync.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GoodSync, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GoodSync. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GoodSync, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 14.13
Программа для синхронизации папок
Версия 8.5.0
Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов
Версия 3.1.0-22
Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями
Версия 8
Программа для резервного копирования дисков, данных, системы
Версия 23.3.1.14110
Программа для резервного копирования данных
Версия 11.2.0.582
Программа для автоматического создания резервных копий данных
Версия 5.3.5301
Бэпап и восстановление данных
Версия 5.5.0.116
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