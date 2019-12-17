SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Eraser

В данном списке представлены программы для замены Eraser. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Eraser, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Disk Wipe
Disk Wipe

Версия 1.7

Программа для безвозвратного уничтожения данных с дисков

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (7)
File Shredder
File Shredder

Версия 2.5

Программа для безвозвратного удаления файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)