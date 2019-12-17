Eraser — программа для удаления файлов с жесткого диска и полного их стирания без возможности последующего восстановления. Утилита бесплатная, подходит для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32/64 бит), русский язык не поддерживается.

Зачем нужна программа Eraser?

При удалении файлов стандартными средствами Windows (клавишей Delete или комбинацией Shift + Delete) фактически они продолжают существовать на жестком диске. Это же относится и к форматированию разделов винчестера. Такие файлы/разделы с высокой вероятностью могут быть восстановлены при использовании соответствующих программ. Если же жестким диском займутся специалисты в лабораторных условиях, то шанс восстановления данных или, как минимум, некоторой их части стремится к 100%.

Программа Eraser предназначена для того, чтобы удалять файлы и стирать все содержимое дисков целиком безвозвратно. Для этого приложением используются различные методы уничтожения цифровой информации.

Функции и особенности Eraser

Программа Eraser имеет следующие функциональные возможности и особенности.

Поддержка множества методов удаления данных. Утилита Eraser способна уничтожать данные с применением таких методов (алгоритмов) как:

Gutmann (метод Гутмана). Данный метод предполагает удаление данных с поверхности диска в 35 проходов. Метод применим к жестким дискам с любым механизмом кодирования хранимых на нем данных. В зависимости типа этого механизма для полного стирания данных требуется разное количество проходов. Но в большинстве случаев пользователь не знает, какой именно механизм кодирования используется на его диске, потому метод Гутмана и использует столь большое количество проходов (чтобы информация гарантировано удалилась, независимо от механизма кодирования).

US DoD 5220.22-M. Данный метод разработан министерством обороны США и предназначен для уничтожения цифровой информации путем перезаписи данных нулями, единицами и случайными символами в несколько проходов (3 и более). Программой Eraser осуществляется 7 проходов, что гарантирует полное и безвозвратное удаление данных.

Russian GOST P50739-95 (ГОСТ P50739-95). Метод схож с предыдущим, разработан министерством обороны РФ. Исключение составляет тип записываемой поверх удаляемых данных информации и количество проходов (только 2). В данном случае используется случайный набор символов некоторой величины, замещающий собой такую же величину стираемых данных.

Алгоритм, разработанный американским криптографом Брюсом Шнайером. Метод предполагает 7 проходов пишущей головки винчестера поверх удаляемых данных. Первый проход — информация замещается единицами, второй проход — нулями, 5 последующих проходов — случайными символами.

Pseudorandom Data. Один из самых быстрых методов уничтожения информации, предполагающих перезапись файла/диска псевдослучайными данными в один проход (потому и работает быстро).

RCMP TSSIT OPS-II. А это уже метод стирания данных от канадцев. Алгоритм также предполагает 7 проходов. 6 проходов — данные поочередно замещаются сначала нулями затем единицами, а на последнем проходе — случайными символами.

Помимо описанных методов удаления информации программа Eraser имеет еще 8 (всего их 13).

Внешние плагины и создание собственных методов удаления. Программа Eraser поддерживает подключение внешних плагинов, которые можно найти на просторах интернета. При установке утилиты в комплект уже включен один встроенный плагин (его нельзя отключить), в который встроены все существующие методы уничтожения информации, а также генератор псевдослучайных данных (RNGCryptoServiceProvider).

В соответствующем разделе настроек пользователь сможет создавать свои собственные методы удаления, а затем подключать их к программе в качестве плагинов. Параметрами метода являются:

Количество проходов.

Тип записываемых поверх стираемых файлов/разделов данных. Здесь 3 варианта — текст, шестнадцатеричный код или случайный набор символов. Первые два типа данных пользователь вписывает самостоятельно.

Запись файлов поверх данных. Для еще большего увеличения эффективности уничтожения данных программа Eraser позволяет записывать поверх очищенной области винчестера любые файлы, выбранные пользователем (например, любой текстовый документ или даже изображение).

Создание расписания. Задачи по удалению данных могут быть автоматизированы. Диспетчер заданий Eraser предоставляет следующие возможности:

Выбор типа удаляемых данных: файлы, содержимое определенных каталогов, неиспользованные пространство или раздел жестких дисков.

Выбор метода удаления.

Создание разовой задачи на удаление данных после перезагрузки компьютера.

Создание задачи на удаление данных вручную (полезно при необходимости быстро удалить файлы/разделы в определенный момент).

Создание расписания на удаление данных ежедневно в определенное время, еженедельно в определенные дни или ежемесячно в определенные дни/недели.

Последняя функция особенно удобна при необходимости периодического уничтожения, например, папок с кэшем браузеров, торрент-загрузками и любых других объектов, длительное присутствие которых на компьютере неприемлемо для пользователя.