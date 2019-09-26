Никогда не задумывались, почему некоторые удаленные файлы или целые отформатированные разделы жестких дисков могут быть восстановлены? Для этого даже существует ряд специализированных программ. Все дело в том, что стандартное удаление (включая использование функции "безвозвратного" удаления "Shift + Delete" в Windows) не уничтожает данные физически, а лишь делает пометку в файловой системе, что файл удален, а место на диске, куда он был записан, теперь свободно и готово к записи новых файлов.

Чтобы удалить данные с диска действительно безвозвратно (т.е. уничтожить их буквально), нужно использовать специально предназначенное для этого программное обеспечение. С наиболее распространенными программами этого класса можно ознакомиться в этой статье.

Как работают программы для уничтожения данных? Любые цифровые данные размещаются на накопителях информации (будь это жесткий диск, флешка или "древняя" дискета) в виде нулей и единиц. Определенная комбинация/последовательность расположения последних на диске составляют файл. Задача программ для уничтожения данных – затереть все эти нули и единицы таким образом, чтобы их невозможно было сложить в файл. Как именно происходит процесс затирания – зависит уже от конкретной программы. В простейшем случае – это запись (один или множество раз) нулей/единиц поверх того физического участка жесткого диска, где хранились удаляемые данные. Другими словами, затирание – это, образно говоря, то же самое, что удаление растворителем плохих слов со стены, а не просто их закрашивание краской. Теперь к самим программам.

Eraser Бесплатная программа Программа Eraser предназначена исключительно для уничтожения данных – она не имеет никаких других функций. Единственный ее недостаток для русскоязычных пользователей – отсутствие перевода интерфейса на русский язык. По части системных требований: программа подходит для 32-х и 64-битных версий Windows XP (SP3), Vista, 7, 8 и 10, также для работы требуется наличие установленной программной платформы Microsoft.NET (если отсутствует, она будет установлена в процессе инсталляции Eraser).

Как пользоваться программой Eraser? Использование программы Eraser ничем не отличается от использования стандартной функции удаления файлов и папок в Windows «Удалить», вызываемой из контекстного меню (при правом клике мышью по файлу/папке). Т.е. утилита интегрируется в «Проводник», и для безвозвратного удаления данных достаточно кликнуть по удаляемому объекту правой кнопкой мыши, выбрать в выпадающем меню пункт «Eraser», а затем подпункт «Erase». Как вы могли заметить, в пункте меню «Eraser» присутствует еще один подпункт – «Secure Move». Данная функция предназначена для безопасного перемещения файлов. Т.е. перемещаемые объекты сначала копируются в новое место, а затем уничтожаются (по аналогии с удаляемыми объектами) с жесткого диска. Используйте эту функцию, когда необходимо, к примеру, скопировать файлы на флешку, не оставив при этом ни следа от них на компьютере. Есть и еще одна полезная функция – затирание свободного места на жестком диске (того самого свободного места, которое на самом деле забито данными, удаленными стандартными средствами). Для запуска этой функции достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по имени локального диска в «Проводнике», выбрать «Eraser», затем – «Erase Unused Space»:

Автоматическое удаление данных при помощи Eraser В Eraser предусмотрена очень удобная функция, позволяющая уничтожать предварительно выбранные объекты с диска в автоматическом режиме – при перезагрузке компьютера либо по расписанию. Как это может пригодиться? Например, пользователь скачивает файлы через браузер в одну и ту же папку. Чтобы постоянно вручную не удалять их, в программе Eraser можно запланировать их уничтожение раз в день, неделю или месяц, либо при первой перезагрузке компьютера. Чтобы запланировать задание нужно: Запустить программу Eraser с ярлыка на рабочем столе, раскрыть в окне меню «Erase Schedule» и выбрать в нем пункт «New Task». В открывшемся маленьком окне «Task Properties» нажать кнопку «Add Data». В еще одном новом окне в меню «Target type» выбрать пункт «Files in Folder» (удаление файлов в выбранной папке). Здесь можно выбрать и другие действия – перемещение файлов, удаление корзины, свободного дискового пространства, целого диска ил раздела на нем. В блоке «Settings» кликнуть «Browse» и указать удаляемую папку. Нажать «ОК». Задание будет создано. Теперь можно настроить его выполнение по расписанию: Сначала в окне «Task Properties» установите галочку напротив пункта «Recurring», затем откройте вкладку «Schedule». Задайте расписание. Нажмите «ОК» для завершения. Теперь программа будет автоматически удалять файлы в выбранной папке в соответствии с заданным расписанием.

Настройка Eraser Еще одна сильная сторона утилиты Eraser – уничтожение данных различными методами, но все их мы рассматривать не будем. Чтобы ознакомиться с ними, перейдите в настройки программы, кликнув по кнопке «Settings», а затем раскройте список «Default file erasure method»: В выпадающем списке можно выбрать метод (а точнее – алгоритм) уничтожения данных, который будет использоваться по умолчанию. Здесь их много, даже есть российский «ГОСТ Р 50739-95». Но по умолчанию при установке программы выбран алгоритм удаления «Schneier 7 pass (7 passes)». Заключается он в следующем: При помощи алгоритма «Schneier 7 pass» генерируются псевдослучайные числа (нули и единицы, которые будут использоваться для затирания данных).

Сгенерированные числа записываются поверх уничтожаемых с диска файлов.

Все это повторяется 7 раз. Вряд ли какой-либо программе по восстановлению данных удастся восстановить файлы, затертые 7 раз.

File Shredder Бесплатная программа Утилита File Shredder уступает по функционалу Eraser, но все же хорошо справляется с основной своей задачей – уничтожением данных с накопителей информации. Из недостатков в ней также числится отсутствие перевода интерфейса на русский язык. Работает File Shredder в Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-bit/64-bit).

Как пользоваться File Shredder? Как и в предыдущем случае, уничтожение файлов при помощи File Shredder возможно, как из контекстного меню «Проводника», так и из основного окна программы. Просто кликните по удаляемому объекту правой кнопкой мыши, выберите в меню пункт «File Shredder», затем подпункт «Secure delete files»: Также файлы/папки можно добавить в программу на удаление "потом". Для этого используется функция «Remember to be deleted later». Но она лишь добавляет в программу путь к файлу/папке для последующего удаления вручную. Вызовите эту функцию, выбрав какие-нибудь файлы, а затем запустите саму программу. Добавленные на удаление "потом" объекты отобразятся в центральной части окна. Чтобы уничтожить их, достаточно нажать на кнопку «Shred Files Now». Кроме удаления файлов и папок программа File Shredder также способна затирать "свободное" место на любых носителях информации. Для вызова этой функции: В основном окне программы кликните по кнопке «Shred Free Disk Space».

Откроется небольшое окно, в котором останется отметить галочками локальные диски, выбрать метод затирания данных и нажать кнопку «Next». Для выбора алгоритма затирания данных, который будет использоваться по умолчанию, нужно перейти в настройки программы (кнопка «Shredder Settings»), открыть в них вкладку «Algorithm» и установить нужный метод удаления. Здесь их не так много, как в случае Eraser, но и того, что есть – вполне достаточно. Кстати, из числа представленных алгоритмов затирания наиболее эффективным является «Guttman algorithm 35 passes». Он медленный, но очень надежный.

Zilla Data Nuker Бесплатная программа Программа Zilla Data Nuker довольно давно (наверное, со времен Windows XP) не обновлялась, однако это не делает ее неактуальной. Со своей основной задачей она хорошо справляется, и это главное. И еще в ней присутствуют функции автоматизации удаления данных, что является преимуществом Zilla Data Nuker перед File Shredder. По части системных требований: программа работает в 32-бит/64-бит версиях Windows (начиная с XP). Русский язык не поддерживается.

Как пользоваться Zilla Data Nuker? В отличие от двух предыдущих программ, Zilla Data Nuker не интегрируется в «Проводник», потому уничтожать данные через контекстное меню не выйдет. Самый простой способ уничтожить файлы при помощи Zilla Data Nuker: Запустите программу, перейдите в главном окне во вкладку «Shred Files». Если же требуется удалить папку (или несколько) со всем содержимым, тогда откройте вкладку «Shred Folders».

Перенесите мышью файлы, которые следует удалить, в окно программы либо нажмите кнопку «Browse» и укажите к ним путь вручную.

Нажмите кнопку «Shred Now». Также Zilla Data Nuker позволяет затирать свободное место на жестких дисках или вовсе уничтожать всю хранящуюся на них информацию. Делается во вкладке «Shred Drive». За раз можно стирать только один диск. Опция «Shred free space only» затирает свободное место, «Shred the whole drive» – уничтожает все данные с диска.

Автоматическое удаление данных в Zilla Data Nuker Любое доступное действие в программе Zilla Data Nuker может быть автоматизировано. В качестве примера рассмотрим автоматическое уничтожение файлов: Добавьте удаляемые файлы во вкладку «Shred Files».

Нажмите кнопку «Schedule», введите любое название для нового задания, затем кликните «ОК». В качестве инструмента для автоматизации действий программа Zilla Data Nuker использует стандартный «Планировщик заданий» Windows. Перейдите во вкладку «Расписание» и кликните по кнопке «Создать».

В блоке «Назначить задание» выберите подходящее расписание для удаления выбранного файла. После – нажмите «ОК». Также можете кликнуть по кнопке «Дополнительно» и/или перейти во вкладку «Параметры» для выбора дополнительных опций выполнения задания. А для выбора алгоритма уничтожения данных перейдите во вкладку «Shred Options». Помимо 5 доступных алгоритмов, вы можете создать свой собственный, кликнув по кнопке «New».

WipeFile Бесплатная программа WipeFile – еще один бесплатный "стиратель" данный с накопителей информации, и в этот раз, поддерживающий русский язык. Из недостатков – отсутствие планировщика заданий. Т.е. если вам просто требуется безвозвратно удалять файлы/папки и вас не устраивает англоязычный интерфейс, WipeFile – программа для вас. Она подходит для всех версий Windows от XP до 10 (32-бит и 64-бит).

Как использовать WipeFile? Здесь все очень просто – добавляем файлы и/или папки в основное окно программы, выбираем алгоритм затирания данных (их доступно аж 14) и жмем «Уничтожить». Если в качестве объекта уничтожения выбрана папка, в которой присутствуют и другие папки, следует включить опцию рекурсивного удаления (либо, наоборот, отключите эту опцию, если вложенные папки следует оставить нетронутыми). Кстати, в качестве папки можно указать путь к локальному диску. В этом случае с него будет удалена вся информация (обязательно следует задействовать опцию рекурсивного стирания). Как и в случае с Eraser и File Shredder, программу WipeFile можно интегрировать в «Проводник». Это можно сделать в настройках программы: Откройте меню «Дополнительно» и выберите пункт «Настройки». Перейдите в настройках во вкладку «Интеграция с Проводником». Установите галочки напротив одного из пунктов (можно обе), после – нажмите «ОК». Теперь при правом клике на любой файл, папку или локальный диск в контекстном меню «Проводника» будет отображаться пункт «WipeFile».

Delete Files Permanently Условно-бесплатная программа Delete Files Permanently – довольно мощная утилита для уничтожения файлов, папок и дисков, поддерживающая все распространенные алгоритмы затирания данных, включая отечественный по ГОСТ Р 50739-95. Программа работает даже на старых компьютерах под управлением Windows 98 (все следующие версии ОС – вплоть до Win 10 – также поддерживаются). Интерфейс выполнен на английском языке.

Использование Delete Files Permanently? Работает программа по стандартной схеме: Добавляем уничтожаемые файлы/папки в программу (вкладка «Wipe Files and Folders»). Выбираем один из 14-ти методов затирания данных (раскрывающееся меню «Wiping Scheme»). Нажимаем кнопку «Delete Permanently» – готово. Утилита Delete Files Permanently также способна затирать свободное место на жестких дисках и других носителях (вкладка «Wipe Free Space»): Также с ее помощью можно быстро уничтожить содержимое «Корзины». При этом имеется возможность выбора локального диска, к которому привязана «Корзина» (вкладка «»Wipe Recycle Bin): Имеется у программы Delete Files Permanently две уникальные функции (по крайней мере, они отсутствуют у всех предыдущих утилит), одна из которых – уничтожение имен ранее удаленных файлов с выбранного локального диска (вкладка «Wipe Deleted File Names»). Здесь имеется в виду затирание данных в файловой системе таким образом, что «тело» файла остается нетронутым, а удаляется лишь его имя. Данная операция чем-то напоминает затирание свободного места на дисках, однако выполняется она в разы быстрее и служит, скорее, для "быстрого заметания следов". Вторая уникальная функция – возможность установки пароля для входа в программу (возможно, для кого-нибудь это важно). Для его установки в настройках программы (вкладка «Setting») нужно установить галочку напротив пункта «Protect Wipe Deleted File Names with password», а затем ввести пароль в оба поля ниже. Здесь же – в настройках – можно задать алгоритм затирания данных, который будет использоваться по умолчанию.

Freeraser Бесплатная программа Freeraser – уникальная в плане способа использования программа для уничтожения данных. Поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит/64-бит), имеется перевод на русский язык.

Как пользоваться Freeraser? Уникальность Freeraser заключается в том, что программа не имеет привычных окон и даже не интегрируется в «Проводник», вместо всего этого экране отображается крупный значок в виде корзины, куда следует перетаскивать уничтожаемые данные. Так выглядит эта корзина (она отобразилась на экране, нужно один раз кликнуть по значку программы в системном трее): Тем не менее, файлы и папки для уничтожения можно добавлять в программу и другим способом – кликнув по значку на экране или иконке в трее правой кнопкой мыши и выбрав пункт «Добавить файлы для удаления»: Кстати, размер и прозрачность значка на экране (корзины) можно настроить по своему вкусу. Там же можно установить режим удаления, выбрав один из 3-х вариантов. «Бескомпромиссный» режим, стоит полагать, наиболее надежный (в документации указано, что данный режим использует алгоритм «Guttman algorithm 35 passes»).

Secure Eraser Бесплатная программа Secure Eraser – бесплатное для некоммерческого использования приложения, которое, помимо безвозвратного уничтожения файлов, также умеет чистить системный реестр от ошибочных записей и системный раздел – от различного рода мусора (временные файлы, кэш, журналы и т.п.). Программа Secure Eraser подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-bit/64-bit). Русский язык не поддерживается.