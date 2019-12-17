Disk Wipe — программа для уничтожения данных на жестких дисках, SSD-накопителях, флешках и SD-картах памяти без возможности их последующего восстановления. Это бесплатная утилита для компьютеров под управлением Windows XP и выше (32 бит и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Disk Wipe?

Disk Wipe — бесплатная портативная (не требует установки и может запускаться напрямую с флешки) утилита Windows для безвозвратного уничтожения данных с любых типов накопителей. С помощью Disk Wipe пользователь может стереть все данные с выбранного локального диска целиком (функций удаления отдельных папок или файлов не предусмотрено).

Форматирование дисков обычным методом оставляет возможность восстановить все или большую часть хранившихся на них данных. Disk Wipe эффективно решает эту проблему, используя мощные алгоритмы, которые многократно заполняют дисковое пространство бесполезным «бинарным мусором». Возможность восстановления информации с диска, отформатированного с помощью Disk Wipe, практически отсутствует.

Как пользоваться программой Disk Wipe?

В главном окне Disk Wipe перечислены диски, подключенные к компьютеру — это либо разделы дисков (тома), либо внешние запоминающие устройства. При нажатии на дисковое устройство показывается подробная информация о нем — используемая файловая система, количество секторов, серийные номера оборудования и прочие технические сведения.

Просмотр информации о диске

Если выбрать диск и кликнуть по кнопке «View Data», откроется новое окно, в котором отобразится содержимое диска в виде необработанных двоичных данных. Опытные пользователи могут найти эту опцию полезной.

Настройки программы

В окне настроек (кнопка «Settings») можно изменить параметры функции уничтожения данных с диска, а именно:

Отметить галочками этапы очистки диска, которые будут пропущены в окне уничтожения данных: выбор файловой системы и алгоритма уничтожения данных (об этом чуть ниже), а также подтверждение действия.

Дать название разделу диска, которое будет присвоено ему по завершению уничтожения данных (по умолчанию диск получает имя «Blank»).

Установить приоритет потока/процесса. Этот параметр установит уровень мощности процессора, отдаваемый запущенному процессу очистки диска. Например, если выбрать вариант «Lowest» (самый низкий приоритет), то основная мощность процессора будет отдана параллельно запущенным активным процессам, и операция по очистке диске может затянуться по времени. Если же, установить самый высокий приоритет (Highest), тогда все прочие программы (включая системные) будут работать медленно, что может привести к зависанию системы, особенно на слабых компьютерах.

Уничтожение данных с диска

Выбрав диск, с которого следует удалить всю информацию, нужно кликнуть по кнопке «Wipe Disk».

На первом шаге будет предложено выбрать новую файловую систему для форматирования тома. Windows XP и выше обычно используют файловую систему NTFS. Более старые версии Windows, а также некоторые съемные носители могут использовать Fat32. Можно вернуться к главному окну для просмотра используемой на стираемом диске файловой системы, затем выбрать соответствующую опцию в «мастере» стирания данных.

На втором шаге программа попросит выбрать метод (алгоритм) уничтожения данных. Каждый из них предполагает заполнение всех секторов (запоминающих элементов/ячеек памяти) устройства хранения информации двоичными данными. Например:

Алгоритмы «One Pass Zeros (qiuck)» и «One Pass Random (qiuck)» заполняют все элементы памяти диска нулями и случайными данными, соответственно. Оба метода предполагают всего один проход. Т.е. диск будет заполнен нулями либо случайными данными всего один раз.

Russian GOST P50739-95 (2 passes). Данный метод также предполагает затирание секторов диска нулями, но не один, а два раза, вследствие чего процедура занимает примерно в два раза больше времени.

Peter Guttman (35 passes). Наиболее надежный, но очень длительный алгоритм уничтожения данных путем затирания секторов диска 35 раз.

На последнем шаге утилита Disk Wipe потребует от пользователя ввести в текстовое поле фразу «ERASE ALL». Это нужно для того, чтобы предотвратить случайное уничтожение данных пользователями, привыкшими нажимать кнопку «Далее», не читая сообщений от программ. Как только фраза будет введена, останется кликнуть «Finish» и дождаться окончания процедуры очистки диска.