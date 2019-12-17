File Shredder — программа для безвозвратного удаления файлов с жестких дисков, флешек, твердотельных SSD-накопителей. Утилита распространяется совершенно бесплатно, подходит для операционных систем Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Программа File Shredder

Разработчики File Shredder позиционируют свой продукт как средство защиты приватных данных пользователей. На деле, программа является средством уничтожения файлов таким образом, чтобы их невозможно было восстановить. Если пользователь не хочет, чтобы данные с его жесткого диска или флешки попали в чужие руки, их недостаточно удалить стандартным способом. Не поможет и форматирование устройства. Более надежный способ — подвергнуть удаляемые данные обработке программой File Shredder.

Как работает File Shredder?

Принцип работы утилиты File Shredder довольно прост. Программа определяет физическое местоположение файлов на диске, обнаруживая каждый их бит. Далее File Shredder побитно переписывает область жесткого диска, где располагался файл, нулями/единицами в псевдослучайном порядке. Этот порядок, а также количество проходов определяется выбранным пользователем алгоритмом уничтожения денных.

Перезаписанный подобным образом файл невозможно восстановить при использовании программ по восстановлению данных. Более того, их даже не удастся восстановить в специализированных лабораториях, в которых, кстати, вполне успешно восстанавливают информацию с жестких дисков, поврежденных огнем.

Функции File Shredder

Первым делом отметим поддерживаемые программой File Shredder алгоритмы безопасного удаления файлов. Их 5:

Simple One Pass (однократное перезаписывание файла). Simple Two Pass (двукратное перезаписывание файла). DoD 5220-22.M (американский национальный стандарт уничтожения данных, разработанный тамошним министерством обороны). Secure erasing algorithm with 7 passes (семикратное перезаписывание файла псевдослучайными значениями). Guttman algorithm 35 passes (метод Гутмана, предполагающий перезаписывание данных в 35 проходов при использовании различных методов генерации псевдослучайных значений).

Несложно догадаться, что метод Гутмана в этом списке является самым надежным, но и одновременно — ресурсоемким (в плане продолжительности использования компьютерных мощностей).

Касательно остального функционала File Shredder:

Возможность безвозвратного уничтожения указанных папок вместе со всем их содержимым.

Интеграция File Shredder в «Проводник», благодаря чему уничтожать файлы/папки можно из контекстного меню либо добавлять их в программу на удаление «потом».

Возможность безвозвратного удаления целых дисков или созданных на них разделов.